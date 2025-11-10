Libération sous contrôle judiciaire : Nicolas Sarkozy retrouve la liberté après trois semaines d’emprisonnement

Après avoir débuté l’exécution de sa peine, l’ancien chef de l’État français Nicolas Sarkozy a été remis en liberté ce lundi 10 novembre 2025 sous contrôle judiciaire, dans l’attente de son procès en appel. Cette décision intervient alors qu’il purgeait une peine de cinq ans de prison pour « association de malfaiteurs » dans l’affaire de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

L’ancien président de la République française a quitté la prison de la Santé à Paris lundi matin par voie automobile, escorté. La cour d’appel de Paris a estimé qu’il ne présentait ni risque de fuite, ni de trouble manifeste à l’ordre public, et a donc autorisé sa remise en liberté sous conditions.

Il était incarcéré depuis le 21 octobre 2025, après sa condamnation le 25 septembre dernier à cinq ans de prison.

Les conditions drastiques de sa remise en liberté

Bien que libéré, Nicolas Sarkozy reste sous strict contrôle judiciaire :

– interdiction de quitter le territoire français ;

– interdiction de tout contact avec des co-prévenus ou des témoins dans l’affaire ;

– interdiction spécifique d’entrer en contact avec le ministre de la Justice Gérald Darmanin, la cour estimant que ce contact pourrait entraver la sérénité du procès.

Le contexte judiciaire : une condamnation historique

Cette affaire marque un tournant : Sarkozy devient le premier ancien président français à purger une peine de prison ferme dans l’histoire contemporaine.

La condamnation porte sur une accusation selon laquelle sa campagne de 2007 aurait bénéficié de financements de la part du régime libyen de Mouammar Kadhafi. En plus de cette affaire, l’ex-chef de l’État est confronté à d’autres procédures et condamnations pour financement illégal de campagne ou corruption.

Une sortie mais pas la fin de la bataille

Selon ses avocats, la sortie de prison est une étape mais non l’issue de la procédure : le procès en appel est prévu pour le printemps 2026. Sarkozy a décrit son temps en détention comme une « épreuve très dure », une « nuit­-marque » qu’il a dû traverser à 70 ans. De nombreux acteurs politico-médiatiques ont commenté cette libération comme un « camouflet » pour la présidente du tribunal ayant prononcé la condamnation en première instance, rapportent nos confrères de CNEWS.

Sur le réseau social X, Nicolas s’est exprimé le temps de remercier l’ensemble des personnes qui l’ont soutenu durant ces 21 jours d’incarcération : « Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m’ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant (…) » a-t-il exprimé.