Blocage total des colis SHEIN : le gouvernement français passe à l’offensive

Le gouvernement français a lancé une opération exceptionnelle contre la plateforme chinoise de fast-fashion SHEIN. Tous les colis arrivant sur le territoire sont désormais ouverts pour vérification. Une mesure sans précédent, motivée par des soupçons de non-conformité et de fraude fiscale, qui risque d’entraîner d’importants retards pour les consommateurs.

C’est une décision qui fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le monde du commerce en ligne. Depuis mercredi, tous les colis SHEIN arrivant en France sont systématiquement ouverts et inspectés par les services des douanes.

Un contrôle des produits !

Selon les autorités, près de 200 000 paquets sont actuellement bloqués à l’aéroport de Roissy–Charles-de-Gaulle pour vérification. L’objectif : contrôler la conformité, la sécurité et la fiscalité des produits importés.

Cette mesure spectaculaire intervient dans un contexte de suspension administrative de la plateforme, décidée par le gouvernement français après plusieurs scandales liés à la vente d’objets interdits, dont des armes et des poupées à caractère pédopornographique.

SHEIN, devenue en quelques années un géant mondial de la fast-fashion, repose sur un modèle logistique fondé sur l’envoi direct de millions de petits colis depuis la Chine.

Ce système, souvent accusé de contourner les droits de douane et de bénéficier d’une concurrence déloyale, est désormais dans le viseur des pouvoirs publics.

« Nous devons mettre un frein à un système manifestement non conforme à nos règles et à notre fiscalité », a déclaré la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin.

Les contrôles visent notamment à vérifier l’authenticité des déclarations douanières, l’étiquetage des produits et le respect des normes de sécurité européennes.

Des conséquences directes pour les consommateurs

Cette décision gouvernementale risque d’avoir un impact immédiat sur les clients français.

Les délais de livraison seront allongés de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, le temps que les inspections soient effectuées.

Certains produits pourraient être retenus, voire détruits, s’ils sont jugés non conformes ou dangereux.

SHEIN, de son côté, affirme « coopérer pleinement » avec les autorités françaises et assure que ses produits « respectent les normes en vigueur sur les marchés européens ».

Au-delà du cas SHEIN, cette opération marque un tournant dans la régulation du commerce en ligne.

La France entend montrer l’exemple face à l’afflux massif de petits colis venus d’Asie, souvent difficilement traçables et faiblement taxés.

Deux poids, deux mesures…

L’Union européenne envisage d’ailleurs de supprimer l’exemption de droits de douane pour les colis de moins de 150 €, une mesure qui pourrait redessiner les règles du e-commerce international.

Cette politique de contrôle total soulève toutefois des interrogations. Ouvrir tous les colis d’une plateforme aussi populaire représente un défi logistique colossal. Certains experts questionnent la proportionnalité de la mesure, estimant qu’elle pourrait enfreindre certains principes de libre circulation au sein du marché européen.