Île d’Oléron : un conducteur percute volontairement cinq personnes, deux grièvement blessées

Mercredi matin, un homme de 35 ans a foncé délibérément sur des passants sur l’île d’Oléron (Charente-Maritime), blessant cinq personnes, dont deux grièvement. L’auteur, interpellé après une course-poursuite de plus d’une demi-heure, a crié « Allahou akbar ! » au moment de son arrestation. Les autorités privilégient la piste d’un acte volontaire, sans lien établi pour l’heure avec le terrorisme.

Les habitants de l’île d’Oléron se sont réveillés, mercredi 5 novembre, sous le choc. Vers 8 h 40, un automobiliste a percuté plusieurs personnes à Dolus-d’Oléron avant de poursuivre sa route en direction de Saint-Pierre-d’Oléron. Au total, cinq personnes ont été blessées, dont deux grièvement.

Selon le parquet de La Rochelle, confirmant une information du Monde, l’homme aurait agi « volontairement », visant délibérément des piétons et des cyclistes sur sa trajectoire.

L’un des blessés les plus gravement touchés est une collaboratrice d’un député du Rassemblement national, qui faisait son jogging. D’autres victimes, légèrement atteintes, ont été prises en charge par les secours. Plusieurs témoins ont été hospitalisés en état de choc.

Une interpellation sous tension

Après une course-poursuite d’environ 35 minutes, le conducteur a finalement été interpellé par les gendarmes à Saint-Pierre-d’Oléron. D’après les premiers éléments de l’enquête, il a crié « Allahou akbar ! » au moment de son arrestation. Son véhicule, retrouvé incendié, aurait été brûlé « de manière volontaire », selon le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, présent sur les lieux dans l’après-midi.

L’homme, âgé de 35 ans, vivait seul dans un mobile home sur l’île. Pêcheur de profession, il était connu de la justice pour des délits de droit commun, notamment liés à l’alcool et aux stupéfiants, mais n’était pas fiché pour radicalisation.

Le parquet de La Rochelle a ouvert une enquête pour « tentatives d’assassinats ». La section de recherche de Poitiers et la brigade de Rochefort sont chargées des investigations, notamment sur la téléphonie et les antécédents psychologiques du suspect.

Pour l’heure, le Parquet national antiterroriste (PNAT) n’a pas été saisi, aucune motivation idéologique n’ayant été établie.

Les habitants sous le choc !

Les enquêteurs cherchent à déterminer si l’auteur souffrait de troubles psychiatriques ou s’il a agi sous l’emprise de substances. « Nous devons comprendre les raisons exactes de ce passage à l’acte », a précisé le procureur de La Rochelle, rappelant que la piste terroriste n’est pas confirmée mais pas écartée.

À Saint-Pierre-d’Oléron, la stupeur est totale. « C’est un homme connu ici, un peu marginal, mais sans signe particulier de radicalisation. Il avait déjà fait parler de lui pour ses excès, mais jamais à ce point », a indiqué le maire de la commune.

Sur place, un dispositif de soutien psychologique a été mis en place pour les victimes et les témoins, très choqués.

« C’est une île tranquille, on ne s’attend jamais à vivre ça », confie une habitante rencontrée près du port. Les commerçants et riverains évoquent un climat d’effroi et d’incompréhension.

L’affaire soulève des questions plus larges sur la prévention des actes violents isolés, souvent commis par des individus marginalisés, parfois en proie à des troubles mentaux. Les autorités locales insistent sur la nécessité de renforcer la détection des comportements à risque et de mieux articuler la réponse entre police, justice et services psychiatriques.

En attendant, les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour déterminer le mobile exact et évaluer le degré de préméditation. L’homme reste placé en garde à vue prolongée.