Ralph Gibson : Son nouvel album « Vu, Imprevu »

Génie de la photographie, reconnu notamment pour avoir inventé un nouveau langage photographique dans les années 70, Ralph Gibson voit sa virtuosité doublement mise à l’honneur pour la première fois de sa carrière.

Vu, Imprevu est l’occasion de revisiter quinze des photographies les plus iconiques de Ralph Gibson sous un angle musical unique. Choisis minutieusement par l’artiste américain et son galeriste, les clichés qui ont tous été pris entre 1968 et 1990 s’accompagnent d’une pièce musicale, spécialement composée, interprétée et enregistrée par l’artiste pour cette exposition.

Entre ambient et musique minimaliste, les 15 titres ont été produits par Chuck Zwicky à New York, qui a entre autres collaboré avec Prince, Jeff Beck ou Nine Inch Nails.

L’album Vu, Imprevu sort le 31/10/2025 et fascine avec ses paysages ambient éthérés : un tour de force guitaristique à découvrir avec en premier extrait Altar Boy.

Qui est Ralph Gibson ?

En 2017, après avoir passé plusieurs heures avec Ralph Gibson dans son studio de New York, Thierry Bigaignon (son galeriste parisien) réalise que la musique était aussi importante pour lui que la photographie et ce depuis plus de 70 ans !

Il propose alors un projet qui combinerait ses deux passions de toute une vie. Le concept était simple : sélectionner une quinzaine d’images emblématiques et profondément personnelles à Ralph, et composer une musique originale pour chacune. Ralph Gibson relève le défi, et moins de deux ans plus tard, la série Vu/Imprévu était née.

Célébré pour son vocabulaire visuel révolutionnaire dans les années 1970 avec sa Black Trilogy — The Somnambulist (1970), Déjà-Vu (1973) et Days at Sea (1974).

Ralph Gibson est aussi un guitariste talentueux. Il a découvert la guitare à l’âge de 13 ans et a pris un appareil photo quatre ans plus tard. Depuis lors, il est resté un éternel apprenti, croyant qu’il y a toujours plus à apprendre des deux instruments.

Vu/Imprévu présente une rare opportunité de revisiter certaines des photographies les plus emblématiques de Ralph Gibson sous un angle totalement nouveau.

Pour Ralph Gibson, « la musique est un langage universel et chaque œuvre d’art s’efforce de l’imiter. Fermez les yeux et une photographie ne devient plus qu’un souvenir abstrait . La musique, en revanche, ne peut pas être ignorée. Les oreilles n’ont pas de paupières ».

Ces 15 titres sont interprétés et enregistrés par l’artiste dans un studio de New York sous la houlette de Chuck Zwicky (Prince, Nine inch Nails, Soul Asylym, The Rembrants). Exclusivement instrumentale , la couleur musicale est axée autour de la guitare solo avec effets, la couleur musicale s’oriente vers l’ambient, une musique méditative et minimaliste.