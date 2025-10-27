À Marseille, l’enseigne Five Guys ne sert désormais plus que des steaks halal

Dans son restaurant de Marseille, l’enseigne Five Guys a annoncé qu’elle proposera désormais exclusivement des steaks certifiés halal.

Selon une information de Actu.fr, cette décision s’inscrit dans une stratégie de repositionnement, laquelle suscite à la fois adhésion et critique parmi la clientèle.

Le restaurant Five Guys de Marseille a choisi de ne servir plus que des steaks halal dans ses burgers.

Cette modification marque un tournant important dans l’offre alimentaire de l’enseigne sur ce site, jusqu’alors perçue comme un fast-food classique.

Le choix de passer à une viande exclusivement halal relève d’un repositionnement qui vise à répondre à une demande locale plus marquée pour cette catégorie de produits, tout en différenciant la marque sur un marché de restauration rapide très concurrentiel.

Réactions partagées parmi les clients

L’annonce de cette nouvelle politique d’offre a engendré des réactions mitigées parmi les habitués du restaurant marseillais.



D’un côté, certains clients saluent la décision comme une simplification de leur choix de restauration conforme à leurs convictions ou habitudes alimentaires. Ils apprécient la clarté de l’offre.



De l’autre, plusieurs clients réguliers expriment leur déception : ils regretteraient de ne plus pouvoir accéder à une viande « classique » non halal, estimant que l’offre a perdu en diversité.