Vol spectaculaire au Louvre : plusieurs interpellations, dont un suspect arrêté à Roissy

Une semaine après le spectaculaire vol en bande organisée survenu au musée du Louvre, l’enquête connaît un tournant. Selon un communiqué publié ce dimanche par le parquet de Paris, des interpellations ont eu lieu dans la soirée du samedi 25 octobre.

Les enquêteurs de la Brigade de Répression du Banditisme (BRB), chargés de l’affaire, ont arrêté plusieurs individus suspectés d’être impliqués dans le cambriolage qui avait défrayé la chronique. L’un d’entre eux, précise le parquet, s’apprêtait à quitter le territoire depuis l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle au moment de son interpellation.

Le procureur de la République de Paris a toutefois déploré la diffusion prématurée d’informations confidentielles relatives à ces arrestations. « Je déplore vivement la divulgation précipitée de cet élément par des personnes informées, sans considération pour l’enquête », a-t-il déclaré, estimant que ces fuites médiatiques « ne peuvent que nuire aux efforts d’investigation de la centaine d’enquêteurs mobilisés ».

L’enquête, toujours en cours, vise à retrouver les bijoux dérobés lors du vol ainsi que l’ensemble des auteurs présumés. Aucune précision supplémentaire n’a été communiquée sur le nombre exact de suspects arrêtés ni sur l’éventuelle récupération d’une partie du butin.

Le parquet a indiqué qu’il communiquerait de nouveaux éléments à l’issue des gardes à vue, actuellement en cours.