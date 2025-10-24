Ce week-end, on recule d’une heure : le passage à l’heure d’hiver entre en scène

Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, la France passera à l’heure d’hiver. À 3 heures du matin, il faudra reculer sa montre d’une heure. Une habitude bien ancrée depuis près d’un demi-siècle, mais qui continue de faire débat entre partisans de la luminosité matinale et défenseurs des longues soirées d’été.

Chaque dernier week-end d’octobre, les Français ajustent leurs horloges : à 3 h du matin, il sera 2 h. Ce changement, instauré à la suite du choc pétrolier de 1973 pour économiser l’énergie en alignant les heures d’activité sur la lumière naturelle, reste harmonisé au niveau européen depuis 2002.

Une heure gagnée… mais des soirées plus courtes

Bonne nouvelle pour les dormeurs : le passage à l’heure d’hiver offre une heure de sommeil supplémentaire. En revanche, la contrepartie est moins lumineuse : la nuit tombera désormais bien plus tôt, souvent dès la sortie du travail.

Les appareils connectés (smartphones, ordinateurs, box internet) se mettront à jour automatiquement, mais attention aux montres et réveils manuels qui, eux, nécessitent un ajustement.

Même minime, ce décalage horaire peut perturber le rythme biologique. Fatigue, troubles du sommeil et baisse d’attention sont fréquents pendant quelques jours. Les spécialistes recommandent de se coucher un peu plus tôt en amont et de privilégier la lumière naturelle le matin pour aider l’organisme à se recaler.

Malgré plusieurs consultations publiques et un large souhait européen d’en finir avec ces bascules saisonnières, aucune décision commune n’a encore été appliquée. Les États membres de l’Union européenne n’ont pas réussi à s’accorder sur une heure fixe, repoussant la fin du changement d’heure à une date encore indéterminée.