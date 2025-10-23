Tempête Benjamin : la France secouée par des rafales violentes et des vagues impressionnantes

Une dépression atlantique d’une intensité rare a traversé la France entre le 22 et le 23 octobre 2025, provoquant de fortes rafales, des coupures d’électricité et des perturbations sur les transports. Météo-France avait placé plusieurs dizaines de départements en vigilance orange.

Née au large de l’Atlantique nord, la dépression baptisée Benjamin s’est rapidement creusée avant d’aborder les côtes françaises dans la soirée du mercredi 22 octobre. Son front principal, très actif, a d’abord touché la Bretagne et la Vendée, avant de balayer l’ensemble du pays dans la nuit et la journée du 23 octobre.



Sous l’effet d’un puissant gradient de pression, les vents ont soufflé violemment, atteignant jusqu’à 160 km/h sur les caps exposés et plus de 120 km/h à l’intérieur des terres.

Des rafales records et des vagues spectaculaires

Les secteurs les plus touchés se situent sur la façade atlantique et la Manche, où les stations de Météo-France ont relevé des pointes impressionnantes :



– 165 km/h à la Pointe du Raz (Finistère).

– 151 km/h à Belle-Île.

– 132 km/h à La Hague (Manche).

– et jusqu’à 170 km/h sur les reliefs corses.



Sur le littoral, les vagues ont atteint plus de huit mètres par endroits, provoquant des submersions ponctuelles et des dégâts matériels. Des images spectaculaires circulent montrant des digues submergées, des toitures arrachées et des arbres déracinés.

Vingt départements en vigilance orange

Face à l’intensité du phénomène, Météo-France a placé jusqu’à 20 départements en vigilance orange pour vents violents, vagues-submersion ou pluies-inondations. Les préfectures de l’Ouest et du Nord ont appelé la population à éviter les déplacements, à rentrer les objets extérieurs et à ne pas se rendre sur le littoral.

Dans la matinée du 23 octobre, le pic de la tempête a touché la Normandie, les Hauts-de-France et la région parisienne, avant de s’évacuer vers l’est en fin de journée.

Suite au passage de la tempête Benjamin, plusieurs milliers de foyers ont été privés d’électricité dans le grand Ouest. Des arbres sont tombés sur les routes départementales et des retards sur les lignes ferroviaires et quelques vols ont été annulés dans les aéroports de Nantes et de Brest.

Les services de secours ont procédé à plus de 3 000 interventions dans la nuit du 22 au 23, principalement pour dégager des voies et sécuriser des habitations endommagées.