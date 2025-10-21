Un rappel produit a été émis par la plateforme officielle RappelConso concernant la peluche « Labubu The Monster » de la marque Pop Mart. Ce jouet, vendu entre le 12 et le 26 septembre 2025, présente un risque d’étouffement et fait l’objet d’une suspicion de contrefaçon.

Selon la fiche publiée par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), tous les modèles et tous les lots de cette peluche sont concernés. Le produit, conditionné en sachet unitaire, a été commercialisé dans la zone de chalandise du magasin Intermarché de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).

Le rappel, de nature volontaire, a été initié par le distributeur. La procédure doit se poursuivre jusqu’au 6 novembre 2025.

Risque d’étouffement et contrefaçon suspectée

Le motif du rappel est double :



– la présence d’un petit élément détachable susceptible d’être avalé par un jeune enfant et de provoquer un étouffement.

– la suspicion de contrefaçon du produit, laissant penser qu’il pourrait ne pas répondre aux normes de sécurité européennes applicables aux jouets.

« Un élément de la peluche pourrait se détacher et être ingéré ou bloquer les voies respiratoires », précise la fiche officielle.

Que faire si vous possédez cette peluche ?

Les autorités recommandent à toute personne ayant acheté le produit de ne plus l’utiliser et de le rapporter en magasin afin d’obtenir un remboursement intégral.



Pour toute question, un numéro d’assistance est mis à disposition : 02 35 65 20 00.

Si vous constatez que cette peluche est encore en vente après la date limite du rappel, il est possible de signaler l’anomalie sur la plateforme SignalConso.

Une vigilance accrue sur les jouets pour enfants

Ce rappel met une nouvelle fois en lumière l’importance de la surveillance des produits destinés aux enfants.



Les risques liés à de petits éléments détachables sont parmi les plus graves pour les jeunes consommateurs. La DGCCRF rappelle régulièrement que les jouets doivent être conformes à des normes strictes de résistance et de sécurité.

La mention de contrefaçon soulève également la question de la traçabilité : des produits non officiels peuvent circuler dans les circuits de distribution parallèles ou en ligne, sans contrôle de conformité.