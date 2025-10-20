Drame à Lyon : quatre morts dans l’incendie d’un immeuble

Lundi matin, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon, un incendie s’est déclaré dès l’aube dans un immeuble d’habitation de dix étages situé 230 rue André-Philip, près du centre commercial de La Part‑Dieu. Le bilan provisoire s’élève à quatre morts.

Le feu se serait déclaré vers 5 h10 ce lundi 20 octobre, dans un immeuble de dix étages du quartier. À l’arrivée des secours, quatre personnes adultes étaient déjà en arrêt cardio-respiratoire. Malgré l’intervention rapide, elles n’ont pas pu être réanimées comme le précisent nos confrères de BFMTV.

Un important dispositif de secours

Le feu a été déclaré « éteint » aux alentours de 7 heures après l’intervention des pompiers. Selon Le Monde, un dispositif important a été déployé : 78 sapeurs-pompiers et 34 engins sont intervenus, appuyés par quatre équipages du SAMU du Rhône.

Un périmètre de sécurité a été installé autour de l’immeuble, et la police a ouvert une enquête.

Les quatre victimes sont deux femmes et deux hommes. Leur âge n’a pas été précisé par les autorités. Dix autres personnes, présentes dans l’immeuble ou à proximité, ont été examinées par les secours. La ville de Lyon a mis à disposition le gymnase Mazenod pour accueillir les habitants sinistrés, et une cellule d’urgence médico-psychologique a été ouverte.

Selon les premières informations, l’incendie serait parti du sous-sol / d’une cave de l’immeuble. C’est dans ce secteur que les victimes ont été trouvées. L’origine exacte du feu reste inconnue à ce jour. Une enquête a été ouverte, la police technique et scientifique est sur place, ajoutent nos confrères.

Des locataires témoignent de conditions de vie difficiles dans l’immeuble : squats, présence de personnes dormant dans les escaliers ou les caves, et des alertes récurrentes concernant la sécurité.

Grégory Doucet, maire de Lyon, a exprimé sa « profonde émotion » : « Mes pensées vont aux victimes, à leurs proches et à toutes celles et ceux qui ont été touchés ». Il a salué « la mobilisation rapide et exemplaire » des secours et assuré que la Ville « sera pleinement aux côtés des autorités afin que toute la lumière soit faite ».