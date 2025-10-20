Cambriolage survenu au musée du Louvre : Voici la liste des bijoux qui ont été dérobés

On en sait désormais un peu plus sur le préjudice des bijoux qui ont été dérobés ce dimanche 19 octobre lors d’un cambriolage survenu au musée du Louvre à Paris.

L’enquête se poursuit après le cambriolage survenu dimanche 19 octobre au musée de Louvre. Une demi-heure après son ouverture, deux hommes vêtus de gilets jaunes ont brisé une vitre pour pénétrer dans la galerie d’Apollon.

Un travail de professionnels

Les deux malfaiteurs ont ensuite découpé le verre de deux vitrines pour s’emparer de bijoux issus de plusieurs collections. Les enquêteurs qui ont procédé à l’exploitation de la vidéosurveillance ont pu constater que les deux auteurs étaient arrivés sur place avec la complicité de deux autres personnes. Ils ont positionné un élévateur monté sur un camion de dépannage, et grimpé à l’échelle pour pénétrer dans le musée par le balcon.

Lorsque les individus ont fait irruption à l’intérieur du bâtiment, le personnel de sécurité à immédiatement fait évacuer les visiteurs de la salle. Les malfaiteurs sont quant à eux ressortis du Louvre à 9h38 et sont repartis à bord de deux scooters par les quais de Seine.

Dans un communiqué publié ce lundi 20 octobre par le Parquet de Paris, on en sait désormais un peu plus sur le préjudice du vol.

Parmi les bijoux qui ont été volés :

Le diadème de la parure de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense.

Le collier de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense.

La paire de boucles d’oreilles de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense.

Le collier en émeraudes de la parure de Marie-Louise.

Une boucle d’oreilles en émeraudes de la paire de la parure de Marie-Louise.

La broche dite reliquaire de gemme et pierre dure.

Le diadème de l’Impératrice Eugénie.

La broche Grand nœud de corsage de l’Impératrice Eugénie.

La couronne d’Eugénie, retrouvée endommagée, peu après, sur le chemin de fuite.

Une enquête est en cours. Elle est actuellement diligentée par la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Paris (JIRS). Sur place les enquêteurs ont retrouvé un gilet ainsi que du matériel abandonnés par les malfaiteurs. Ils ont été immédiatement soumis à des analyses. Une bouteille de liquide en partie versée dans le camion nacelle fait également l’objet d’une expertise.

Des vérifications sont actuellement en cours concernant les systèmes d’alarme. A ce stade, toutes les pistes sont étudiées.