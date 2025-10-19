Le Parc Astérix fait le plein de nouveautés et annonce un investissement de 250 millions d’euros

Le célèbre Parc Gaulois qui est en constante évolution de fréquentation, annonce une enveloppe budgétaire de 250 millions d’euros dans sa transformation et son évolution sur ses cinq prochaines années venir.

Le Parc Astérix, deuxième parc d’attraction en France et classé le 7ème meilleur parc d’attraction en Europe en 2023, a annoncé ce samedi lors d’une conférence de presse, un investissement de près de 250 millions d’euros sur ses 5 prochaines années à venir.

Un parc avec de très grandes ambitions !

Avec un nouveau record de fréquentation de 2.842.000 visiteurs en 2024, le Parc Astérix qui a récemment fêté sons 35e anniversaire, compte étoffer son parc et se renouveler, en proposant de nouvelles attractions et des univers toujours aussi sensationnels pour ses visiteurs tout en respectant la thématique de la célèbre bande dessinée gauloise.

Ce samedi 18 octobre, les équipes du Parc Astérix ont ainsi dévoilé les grandes lignes de ses nouveaux projets lors d’une grande conférence de presse. La directrice du Parc, Delphine Pons, qui a inauguré la toute dernière attractions « Cétautomatix » quelques instants plus tôt, a d’abord annoncé la rhématisation de sa zone égyptienne, à savoir l’Oxygénarium qui changera de thème pour s’intituler « La descente du Nil » ainsi que le restaurant du Cirque qui lui arborera désormais un ton égyptien. Il deviendra le « Comptoir d’Epidemaïs » dès 2026. L’attraction des chaises volantes déjà présente dans cette zone sera également rethématisée et portera ainsi le nom de « L’envol d’Ibis ».

Dès le printemps 2027, c’est la zone grecque du parc qui va elle aussi subir une importante transformation et qui s’intitulera les « Jeux D’Odus » Dans cette nouvelle zone, un nouveau restaurant ainsi que deux nouvelles attractions de type Flats et une aire de jeux.

Un nouvel hôtel niché au cœur d’une Oasis

Au cours de cette même année, un nouvel hôtel sortira de terre. « L’ Odyssée d’Astérix », un hôtel qui s’inspire des différents voyages orientaux d’Astérix. C’est le quatrième hôtel du parc Gaulois qui sera doté de 300 chambres, faisant de lui le plus grand hôtel du parc.

Le complexe hôtelier offrira plusieurs grands espaces intérieurs et extérieurs, avec un bar situé au dernier étage pour pouvoir profiter d’une vue exceptionnelle sur les jardins de l’hébergement.

Dès 2028, le parc continue dans sa lancée avec la transformation complète de la rue de Paris qui sera rethématisée en « Londinium », un quartier Britannique qui contiendra de nouvelles boutiques dont une boutique de bonbons, un bar, un salon de thé.

Le clou du spectacle réside dans l’arrivée de deux nouvelles attractions indoor (en intérieur). La première attraction interactive familiale embarquera ses visiteurs dans une ballade mouvementée au cours de laquelle ces derniers seront amenés à tirer sur des cibles à l’aide d’une gourde de potion magique. Le but étant de marquer le plus de points à la fin de l’attraction.

Pour les plus téméraires, une seconde attraction verra le jour dans cette même zone. Cette attraction à sensation créer par le constructeur Intamin, propulsera ses voyageurs dans une expérience multidimensionnelle, avec des accélérations rapides, des freinages brusques et des rotations à 360 degrés dans un parcours en intérieur.

Pour Dominique Thillaud, propriétaire du Parc Astérix, « Ce n’est pas une évolution mais une révolution du Parc Astérix » a-t-il ainsi déclaré ce samedi lors de cette conférence de presse.

Le Parc Astérix souhaite ainsi se hisser en tête des parcs d’attractions européens, visant le top 5.