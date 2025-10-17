FITEX 2026 : un nouveau cap stratégique à Paris Expo Porte de Versailles

Après quatre années de croissance maîtrisée, FITEX franchit une nouvelle étape dans son développement.

Le salon, devenu un rendez-vous incontournable du secteur, prendra ses quartiers du 26 au 28 juin 2026 à Paris Expo Porte de Versailles. Un choix stratégique qui permettra d’accueillir un nombre encore plus important d’exposants et de marques venues de toute l’Europe.

Un succès sans précédent l’année dernière

Le succès de l’édition 2025 confirme l’attractivité du salon : à ce jour, 25 % de la surface d’exposition 2026 est déjà réservée, témoignant de la confiance et de l’engagement des acteurs du marché.

Avec cette nouvelle édition, FITEX ambitionne de renforcer sa position de plateforme de référence pour l’innovation, la performance et le développement du secteur. FITEX 2026 s’annonce ainsi comme un événement plus ambitieux, fédérateur et résolument tourné vers l’avenir.

FITEX, le rendez-vous incontournable des professionnels du fitness

Au-delà de son succès auprès du grand public, FITEX s’impose désormais comme l’événement de référence pour les professionnels du fitness. Véritable carrefour d’échanges et d’opportunités, le salon réunit chaque année l’ensemble des acteurs clés du secteur : marques, investisseurs, exploitants, équipementiers, distributeurs et porteurs de projets.

Tous viennent découvrir les dernières innovations, nouer des partenariats stratégiques et investir dans les tendances qui redéfiniront le marché du fitness de demain.

Plus qu’un simple salon, FITEX se positionne comme un véritable accélérateur de business et de transformation. L’événement offre un espace privilégié dédié aux rencontres professionnelles, aux démonstrations et au networking, favorisant ainsi la création de synergies et le développement d’une communauté dynamique autour du fitness et du bien-être.

Rendez-vous est donc pris à la Portes de Versailles du 26 au 28 juin 2026.