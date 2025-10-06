Florian Thauvin de retour chez les Bleus pour remplacer Barcola après forfait

Après plusieurs semaines d’attente et de spéculation, Florian Thauvin a été appelé en équipe de France pour pallier le forfait de Bradley Barcola. C’est un retour marqué, six ans après sa dernière convocation.

L’attaquant du RC Lens a été convoqué en renfort suite à la blessure de Bradley Barcola, touché à la cuisse droite. Barcola, initialement prévu dans la liste de Didier Deschamps, a dû déclarer forfait, ouvrant une place dans le groupe tricolore.

Le staff de la Fédération française de football a validé l’appel de Thauvin pour le rassemblement de ce mois-ci.

C’est donc dans ce contexte de remplacement qu’est acté le retour de Thauvin, et non dans un choix anticipé au départ, bien qu’il figurait parmi les joueurs « pré-sélectionnés ».

Florian Thauvin n’avait plus porté le maillot des Bleus depuis 2019. Depuis, sa carrière a connu des hauts et des bas, marquée par des périodes de méforme, des blessures, mais aussi des tentatives de renouveau, notamment à Udinese avant son transfert à Lens en 2025.

Son retour en France et plus précisément au RC Lens l’a replacé sous les projecteurs du championnat national, et ses performances correctes en début de saison ont relancé le débat autour de sa sélection.