(Vidéo) Toulouse : Des gendarmes contraints de sortir de force des passagers ivres à bord d’un vol Ryanair

Jérémy Renard
lundi 29 septembre 2025
Des gendarmes débarquent de force un individu alcoolisé à Toulouse / Capture Daylimotion

Un avion de la compagnie Ryanair assurant la liaison entre l’Angleterre et l’Espagne a été contraint d’atterrir en urgence samedi après-midi à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, à la suite du comportement violent d’un passager en état d’ébriété.

Plusieurs gendarmes appelés à maîtriser un individu alcoolisé dans un avion de la compagnie Ryanair. Cela s’est passé samedi après-midi à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. L’appareil parti de l’Angleterre pour rejoindre l’Espagne, a été contraint d’atterrir en urgence à Toulouse, à la suite d’un passager ivre.

L’individu débarqué de force par la gendarmerie

Sur une vidéo massivement relayée sur les réseaux sociaux et par le média JeanMarcMorandini.com, on peut-y voir les gendarmes arrivés en nombre dans l’appareil bloqué sur le tarmac. Ces derniers viennent ensuite récupérer un homme qui ne se laisse pas faire et qui insulte les policiers.

L’individu sera sorti maîtrisé puis sorti de force de l’avion tout comme ses accompagnants.

