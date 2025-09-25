L’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy condamné à de la prison ferme !

L’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été condamné ce jour par la justice française dans une affaire judiciaire aux enjeux multiples, mêlant financement de campagne, relations diplomatiques et accusations de corruption.

Le jugement est d’une gravité inédite : c’est la première fois dans l’histoire de la Ve République qu’un ancien chef de l’État est condamné à une peine de prison ferme dans ce type d’affaire, même s’il en appelle.

La Cour de justice a condamné Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison, peine qui inclut une part ferme. Il est également condamné à une amende de 100 000 euros. Le tribunal a décidé que la peine serait exécutée malgré l’annonce d’un appel, en raison de la « gravité exceptionnelle » des faits.

Des peines moins lourdes ont été prononcées contre ses proches collaborateurs, notamment Claude Guéant et Brice Hortefeux, reconnus coupables mais avec des sanctions atténuées.

Nicolas Sarkozy réagit au verdict

Nicolas Sarkozy nie toute faute et critique vivement le jugement. Il parle d’« injustice », d’un « acharnement », d’une décision motivée politiquement.

Son avocat annonce un appel. Le fait que la peine soit exécutoire malgré l’appel marque un tournant, mais cela n’écarte pas les voies de recours que l’ancien président pourrait activer, y compris devant des juridictions européennes.

A la sortie du tribunal, l’ancien Président de la République s’est exprimé face à la presse, qualifiant le jugement de « gravité extrême pour l’État de droit », estimant que la confiance envers la justice était mise à mal. Nicolas Sarkozy a également a insisté sur son innocence et dénoncé ce qu’il considère comme une injustice et un scandale : « Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. »

A la question sur de l’incarcération, Nicolas Sarkozy a déclaré : « S’ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison mais la tête haute. ».

La condamnation de Nicolas Sarkozy constitue un moment majeur dans l’histoire judiciaire et politique française. Elle marque une rupture — symbolique autant que pratique — avec une tradition d’impunité probable pour les puissants. Cependant, le chemin judiciaire n’est pas terminé : appels, recours et débats sur la procédure pourraient encore modifier le cours de ce dossier. Pour tout un pays, au-delà du personnage, c’est une question de confiance dans les institutions.