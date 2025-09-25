Gironde. Deux femmes visées par des tirs alors qu’elles étaient stationnées sur un parking

Lundi soir, aux alentours de 22 h 30, un incident grave a secoué la commune paisible du Fieu (près de Coutras, en Gironde) : deux femmes, installées dans un véhicule stationné sur un parking communal, ont été la cible de tirs de fusil de chasse.

C’est une scène d’une violence inhabituelle qui s’est produite lundi soir sur le parking de la commune de Fieu en Gironde.

Selon RTL, alors que deux femmes discutaient dans un véhicule stationné, un autre véhicule s’est approché, avec à son bord deux hommes. Ces derniers ont ouvert le feu sur le véhicule des victimes.

Une enquête a été ouverte

Fort heureusement, les deux femmes n’ont pas été blessées, mais sont « extrêmement choquées. ». Seule la portière arrière du véhicule a été touchée par les projectiles. Le procureur de la République de Libourne a précisé que les tirs ont été effectués à l’aide d’un fusil de chasse de calibre 12, avec des munitions potentiellement létales.

Les deux femmes ont été entendues par la Brigade de Recherches de Libourne. Toujours selon nos confrères, Une enquête pour tentative d’homicide a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette attaque.

Le maire de la commune, Michel Vacher, a déclaré, après coup, qu’un événement aussi violent était sans précédent dans cette petite commune : « On n’a jamais connu ça »