Yvelines. Un bébé de 19 mois exclu d’une crèche après avoir mordu un enfant à 9 reprises

Un bébé âgé de 19 mois a été exclu définitivement d’une crèche située dans les Yvelines pour avoir mordu un autre enfant à plusieurs reprises. La mère de l’enfant compte intenter une action en justice.

Les faits se sont produits il y a quelques mois dans une crèche des Yvelines mais l’information a été récemment révélée publiquement par nos confrères de 78 Actu.

Un bébé de 19 mois a été exclu de la crèche « A la Claire Fontaine » située à Orgeval (Yvelines) après avoir mordu un autre enfant à neuf reprises.

La mère de l’enfant de 19 mois, qui ne minimise pas la gravité des faits, pointe des manquements comme elle explique auprès de nos confrères : « Pour que mon fils ait le temps de mordre neuf fois un autre enfant sans que personne n’intervienne, c’est bien qu’il n’y avait aucun adulte devant la porte » explique-t-elle.

La mère de famille envisage une action en justice

Toujours selon cette dernière, son fils aurait été placé dans une section inadaptée qui regroupait des grands.

Suite à l’exclusion de son enfant de l’établissement, la maman âgée d’une quarantaine d’années, a pris un avocat et envisage une action en justice.

Selon le média, une demande d’indemnisation à l’amiable aurait toutefois été transmise à la crèche qui a proposé à la maman une place pour son enfant dans un autre établissement. Cette dernière a refusé en raison des horaires d’ouverture.