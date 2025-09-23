Ancienne star de la NFL, Rudi Johnson est mort à l’âge de 45 ans !

L’ancien running back des Bengals de Cincinnati, Rudi Johnson, est décédé.

Rudi Johnson, ancienne star de la NFL est mort la semaine dernière à l’âge de 45 ans. Selon le site TMZ qui révèle l’information, l’ancien running back des Bengals de Cincinnati s’est suicidé. Il avait 45 ans…

Selon le média américain, des sources familiales indiquent qu’il souffrait depuis quelque temps de problèmes de santé mentale et pourrait avoir été affecté par une encéphalopathie traumatique chronique (CTE), une pathologie liée aux traumatismes crâniens répétés, fréquente chez d’anciens joueurs de football américain.

Les Bengals de Cincinnati réagissent à la mort de l’ancienne star de NFL

Aucun rapport officiel n’a encore confirmé tous les détails, et une autopsie pourra permettre de préciser le rôle exact (et le cas échéant, les pathologies sous-jacentes) dans ce décès tragique.

La franchise des Bengals de Cincinnati a rapidement réagi, exprimant sa profonde tristesse. Mike Brown, président de l’équipe, a rappelé Johnson comme « un très bon joueur, fiable et productif, très apprécié de ses coéquipiers », un ami cher pour beaucoup.

Les fans, ses anciens coéquipiers, et la communauté du football américain en général sont sous le choc. Sur les réseaux sociaux, on partage souvenirs, exploits, et moments de match mémorables. Beaucoup insistent sur son engagement hors du terrain, notamment par le biais de la Rudi Johnson Foundation, qui œuvrait pour aider les enfants et les familles.