Une actrice de la saga Harry Potter se lance sur OnlyFans pour rembourser ses dettes

L’actrice Jessie Cave, connue pour son rôle de Lavender Brown dans Harry Potter, a récemment annoncé une décision inhabituelle pour une comédienne de sa stature : elle va créer un compte OnlyFans.

Loin d’y poster du contenu érotique ou explicite, elle compte s’y consacrer à une niche très particulière — ses cheveux — dans l’espoir de générer des revenus pour faire face à des dépenses qui la préoccupent.

Aucune nudité

Jessie Cave a précisé que son compte ne sera pas à visée sexuelle mais orienté vers le sensitif, le sensory, le « hair fetish » — brossage, effets sonores, démêlage, coiffures. Pas de nudité explicite : elle affirme qu’il n’y aura pas de « bums » ou de pieds exposés, ni de contenu sexuel explicite.

L’actrice a indiqué qu’elle envisageait d’essayer ce projet pendant un an.

Quelles sont les motivations qui ont poussé Jessie Cave à se lancer sur la plateforme OnlyFans ?

Jessie Cave qui est âgée aujourd’hui de 38 ans, a évoqué des raisons financières qui l’ont poussé à se lancer sur cette plateforme de contenu pour adultes.

elle souhaite « s’extirper de ses dettes », payer des travaux sur sa maison (changer le toit, traiter des papiers peints à l’arsenic / plomb, etc.). Selon ses propos, c’est aussi un moyen de s’émanciper d’images publiques passées, de revendiquer une forme de liberté, d’explorer l’estime de soi, « le self-love ».