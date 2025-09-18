Logitech G dévoile le RS50 Direct Drive : la simulation de course plus accessible ?

Logitech G entre dans une nouvelle ère dans le sim racing avec le lancement de sa base à moteur Direct Drive nommée RS50, accompagnée de pédales RS, lors de l’événement Logi PLAY 2025. Conçue pour offrir une expérience immersive, cette configuration plutôt milieu de gamme pourrait bien se placer comme un compromis attractif entre performances et prix.

Logitech vient d’annoncer Le RS50 est une base moteur Direct Drive, ce qui signifie qu’il n’y a pas de courroie ou d’engrenages entre le moteur et le volant. Résultat : une transmission plus directe, moins d’effets de latence ou d’élasticité, et un ressenti plus fidèle.

Quelles sont les caractéristiques annoncées ?

Selon la marque, la logitech RS50 dispose d’un couple maximal de 8 Nm, suffisant pour beaucoup de joueurs, mais modéré comparé à des bases plus haut de gamme. Une technologie TRUEFORCE, permettant de restituer les retours de force et les vibrations à haute fréquence, avec des taux de mise à jour jusqu’à 4 000 fois par seconde. Une amplitude de rotation allant jusqu’à 2 700°, ce qui permet de simuler aussi bien une voiture de GT qu’un semi-remorque.

Pédalier RS : précision et modularité

Aux côtés de la base RS50, Logitech propose le pédalier RS :

– Un frein à capteur de force (load cell) capable de résister jusqu’à 75 kg de pression, pour un freinage plus réaliste.

– Un accélérateur utilisant un capteur à effet Hall, réputé pour sa durabilité et sa précision.

– Un réglages possibles : inclinaison, écartement, résistance de frein (grâce à amortisseurs, entretoises), via le logiciel G HUB.

Écosystème, compatibilité et durabilité

Logitech ne propose pas simplement un produit “fermé” mais un écosystème modulaire :

– Compatibilité avec les anciens équipements : pédales, shifters, anciens volants (G25, G27, G29, G920, G923, Driving Force Shifter) via adaptateur.

– Volant « quick release » (moyeu RS Wheel Hub) pour changer rapidement de volant selon le style de course ou les préférences.

– Matériaux plus respectueux de l’environnement : 74 % de plastique recyclé post-consommation dans certaines parties, aluminium à faible empreinte carbone pour le boîtier.

Le RS50 Direct Drive marque un tournant pour Logitech G : la marque tend la main aux simracers désireux de passer à un matériel plus immersif sans casser la tirelire comme avec les bases les plus haut de gamme. Si les promesses sur le papier sont convaincantes (retour de force direct, pédalier de qualité, écosystème évolutif), il faudra attendre les tests pratiques (ressenti, fiabilité, longévité) pour confirmer si le RS50 tient réellement ses promesses.