Le Parc Astérix annonce le retour de Peur sur le Parc à partir du 4 octobre jusqu’au 11 novembre 2025

Le célèbre parc Gaulois s’apprête à de nouveau frissonner du 4 octobre au 11 novembre 2025 avec sa traditionnelle saison Peur sur le Parc. On vous dit tout sur cet évènement incontournable à ne pas rater !

Cette année encore, les monstres et créatures effrayantes et emblématiques de Peur sur le Parc font leur grand retour pour faire frissonner les visiteurs du Parc Astérix.

Pour cette nouvelle saison qui se déroulera sur 12 nocturnes exceptionnelles, le Parc Astérix proposera en plus de ses maison hantées habituelles, une nouvelle zone de terreur inédite intitulée, Le camp des Lames d’Acier, placée sous le règne de Brakkor.

Une zone qui proposera des combats spectaculaires et des effets pyrotechniques intenses dans cette immersion intense qui mettra leur courage à l’épreuve.

Les visiteurs retrouveront bien entendu les maison hantées de la saison, comme Les Enfers de Pompéi, les Catacombes, Le Tombeau des Dieux, La Malédiction du Sirius, Le Bar du Sanglier Borgne, La Colère d’Anubis ou encore Métamorphosis.

Lors de leur parcours, les visiteurs découvriront pour une ultime saison des créatures inquiétantes au détour des Rues de Paris : zombies, sorcières, bêtes sauvages et templiers d’une autre époque ne manqueront pas de surprendre les plus courageux. L’homme à la tronçonneuse fera également son retour près des rues de Paris, ajoutant une dose supplémentaire de frisson à l’expérience. Entre monstres terrifiants et morts-vivants, ce sont 300 artistes qui feront vivre quotidiennement l’expérience Peur sur le Parc aux visiteurs.

Le rendez-vous est donc pris du 4 octobre au 11 novembre 2025 pour venir frissonner sur le parc.