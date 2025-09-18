Grève du 18 septembre: 309 personnes interpellées, 26 policiers blessés

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau évoque des actions « moins intenses que prévu ». 309 personnes ont été interpellées sur l’ensemble du territoire sur la fin de journée.

Ce jeudi 18 septembre, une journée de mobilisation nationale portée par plusieurs syndicats a lieu dans le contexte des mesures budgétaires annoncées par le gouvernement. Les organisations appellent à la grève et aux manifestations pour protester contre un plan qu’elles jugent « brutal ».

Ce devait être une journée de mobilisation forte mais finalement, le mouvement de ce jeudi 18 septembre est moins intense que prévu, comme l’a affirmé le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau.

309 personnes interpellées dans toute la France

Ce jeudi matin, le ministre a donné les premiers chiffres sur le mouvement, expliquant que 230 actions étaient en cours sur la voie publique. Près de 95 tentatives de blocage de sites ont été recensés. Toujours selon le ministre, près de 10.000 personnes participent à ce mouvement.

Selon les derniers chiffres communiqués en fin de journée, 309 personnes ont été interpellées en France. Côté garde à vue, 134 personnes ont été recensées sur l’ensemble du territoire. Selon le ministère, 506 000 manifestants ont été mobilisés sur le territoire dont 55 000 à Paris, selon la préfecture de police..

26 policiers et gendarmes ont quant à eux été blessés en marge des manifestations.

Les perturbations attendues

Les transports sont fortement concernés : métro, bus, tramways, RER. Plusieurs lignes fermées ou partiellement en service, en particulier en Île-de-France.

22 lycées publics sur environ 2 500 feraient l’objet de tentatives de blocage ou déjà bloqués.

Un dispositif de sécurité massif est déployé : environ 80 000 policiers et gendarmes sur l’ensemble du territoire, appuyés par des véhicules blindés (Centaures), drones, et lanceurs d’eau.

Les autorités annoncent être « intraitables » vis-à-vis des blocages et débordements.