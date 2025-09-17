Grève du 18 septembre : Quels sont les lieux de manifestations et blocages à Paris et en Ile-de-France ?

Une journée interprofessionnelle de grève est organisée le 18 septembre par huit syndicats (UNSA, CFDT, CGT, FO, CGC, CFTC, Solidaires, FSU). Les motifs avancés incluent des revendications autour du budget, des services publics, de la précarité, de la transition écologique, de la justice fiscale, de la protection sociale, et l’opposition à une réforme des retraites à 64 ans.

Le rassemblement principal est fixé à 14h au départ de la place de la Bastille, avec un rassemblement dès 12h30. Le cortège suivra le parcours classique : Bastille > République > Nation.

Selon BFMTV, les organisateurs attendent beaucoup de monde : selon le ministère de l’Intérieur, entre 50 000 et 100 000 manifestants à Paris.

Blocages en Ile-de-France

Des actions de blocages et perturbations routières du mouvement « Bloquons tout » devraient perturber plusieurs routes en Île-de-France, notamment autour de Paris. Ces blocages devraient toucher le périphérique parisien et les principales autoroutes de la région. Les écoles seront touchées : on s’attend à une fermeture massive dans certains arrondissements et communes, dû au nombre d’enseignants grévistes.

Ca va aussi bloquer dans les transports…

De fortes perturbations sont prévues pour la RATP et la SNCF : le trafic métros, RER, Transilien sera largement affecté. Plusieurs stations de métro pourraient être fermées, spécifiquement à Paris, en lien avec les manifestations.



Les pharmacies : selon le syndicat USPO, près de 98 % des officines sondées fermeraient ce jour-là.

Quel est le dispositif mis en place ?

Le préfet de police prévoit un dispositif renforcé pour encadrer les manifestations et les blocages, vu la mobilisation anticipée. Les autorités françaises estiment la mobilisation entre 600 000 et 900 000 manifestants sur l’ensemble du territoire.

Cette journée s’annonce comme l’une des plus significatives depuis les précédentes grèves récentes :

De grandes perturbations dans les transports publics, avec des retards, arrêts, voire des portions fermées.

Des difficultés pour circuler en voiture, particulièrement autour de Paris à cause des blocages.

Fermetures d’établissements publics (écoles, pharmacies…) et retards/absences possibles dans les services.

Manifestations potentiellement très visibles, tant par leur nombre que par leur impact sur la vie de la ville.