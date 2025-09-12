Un maire d’une commune de l’Essonne hospitalisé après un grave accident de golf

Essonne. Christian Lardière, maire de la commune de Linas, dans l’Essonne, est hospitalisé dans un état grave.

Christian Lardière, maire de la commune de Linas (Essonne), a été hospitalisé dans un état grave à la suite d’un accident de golf survenu dans les Yvelines le 4 septembre dernier. Selon Le Parisien qui révèle l’information, l’élu âgé de 62 ans aurait été plongé dans le coma.

Un maire au service de sa ville

La commune et la famille du maire n’ont quant à eux, pas communiqué sur les faits. Plusieurs élus des communes avoisinantes du département ont indiqué être dans l’attente de nouvelles, précisent nos confrères.

Christian Lardière qui est au service depuis 2020, avait été nommé conseiller municipal pour sa ville en 2008.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.