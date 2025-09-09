Andrea Ponti dévoile son nouvel EP Deviens

Andrea Ponti dévoile le 12 septembre 2025 les six titres de son premier EP Deviens, un moment très attendu qui confirme l’envol d’une artiste audacieuse qui va compter dans le panorama de la pop française.

Andrea Ponti livre une musique empreinte d’émotion. Elle s’entoure de grands auteurs et compositeurs de la scène francophone — François Welgryn (Amel Bent, Kendji Girac, Amir), William Rousseau (Tina Arena, Anggun, Florent Pagny), et pour son nouvel EP Deviens : Igit (Barbara Pravi, Eurovision) ou encore Jonathan Cagne (Héléna, Louane). Ses titres prennent vie dans des studios d’exception, des Studios Ferber aux RBM Studios, pour un son à la fois intime et exigeant et des mélodies qui vous embarquent instantanément.

Pour accompagner la sortie du EP Deviens, Andrea Ponti nous dévoile la Lyrics Vidéo de Toi Aussi, son nouveau single dans lequel elle évoque son hypersensibilité, ce tempérament que l’on retrouve chez près d’un quart de la population avec cette autre manière de percevoir le monde — plus intense plus fine, plus vibrante, plus profonde.

Andrea Ponti sort le 12/09/2025 son premier EP de 6 titres : Deviens. Son parcours atypique souligne déjà la passion qui l’anime. En 2020, alors que ses enfants ont gagné en autonomie, Andréa décide de réaliser son rêve : devenir chanteuse.

Elle met alors en musique et en mots sa sensibilité et son regard sur sa vie et la Vie, en publiant plusieurs singles.

Cet EP Deviens est une étape importante dans son parcours. Elle révèle une Andrea plus forte, plus combattante, incarnant la résilience et la transformation, tel un phénix renaissant de ses cendres.

Le projet comprend 5 compositions originales et une reprise poignante de Francis Cabrel, qui mettent en lumière la richesse de son timbre unique qui touche au cœur.

Pour l’accompagner dans cette aventure, Andrea a fait appel à deux plumes talentueuses, celles de Jonathan Cagne (Héléna, Star Academy) et Igit (auteur de « Voilà » pour Barbara Pravi). Le mix a été réalisé par Romain Botti (Héléna, Nour, Les Enfoirés) au studio RBM, et le mastering confié à DSD Sound Mastering (Patrick Fiori …).

Avec ce premier EP, Andrea Ponti s’impose comme une artiste qui ose, libre, sincère et résolument indépendante.

En concert au Zèbre de Belleville le 17/09/2025. Infos et Réservations