Fête de l’Humanité 2025 : Le rendez-vous engagé et festif de la rentrée

L’édition 2025 de la Fête de l’Humanité, désormais mythique, s’annonce exceptionnelle. Pour sa 90ᵉ édition, le festival emblématique aura lieu du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025 sur la vaste Base aérienne 217, au Plessis-Pâté (Essonne).

L’événement, mêlant musique, débats, spectacles et engagement, conserve son esprit populaire et militant tout en se modernisant.

Avec plus de 60 artistes programmés, la Fête promet une explosion de styles allant du rock à la chanson, du rap à la world music.

Patti Smith Quartet, rock iconique

Eddy de Pretto et Hoshi, voix affirmées de la chanson contemporaine

Fianso et Youssoupha, figures emblématiques du rap engagé

MEUTE, fanfare techno venue d’Allemagne

Youssou N’Dour, légende de la world music

Gims, Arnaud Kompromat, Cassius, Adé, Aliocha Schneider, Les Ogres de Barback & La Rue Kétanou, 47Soul, Bagarre, Kalash, Saïan Supa Celebration, Zamdane, Theodora…

Des scènes multiples, dont la Grande Scène (jusqu’à 100 000 spectateurs) et des espaces dédiés aux jeunes talents, répartiront ces performances et garantiront une ambiance vibrante.

Bien plus qu’un festival musical

90 ans de fête populaire et militante : depuis sa création en 1930 par Marcel Cachin, la Fête de l’Humanité incarne la culture populaire, la solidarité et l’engagement citoyen. Une institution renouvelée : 3ᵉ édition à la Base 217, après son départ historique de La Courneuve. Malgré le déménagement, l’âme de la Fête, sa capacité d’organisation par les bénévoles et son succès populaire perdurent.

Une vitrine de diversité culturelle et d’engagement : concerts, rencontres, débats et initiatives artistiques s’y côtoient dans un esprit ouvert et inclusif, véritable forum pour les idées et la convivialité.

La Fête de l’Humanité 2025 est un événement incontournable à la fois culturel, politique et convivial. Du 12 au 14 septembre, venez célébrer 90 ans d’histoire vivante, de musique, de débats et d’intelligence collective sur la Base 217 en Essonne. Que vous soyez passionné·e de musique, militant·e engagé·e ou simple curieux·se, cette édition promet d’être mémorable.