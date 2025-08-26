ActuFrance

Marseille : Un jeune homme se tue en tentant de récupérer le téléphone de sa compagne depuis une corniche

Jérémy Renard
mardi 26 Août 2025
Hérault : une femme fait une chute depuis une falaise suite à un différend conjugal à Agde
Un véhicule des pompiers du SDIS / CC BY-SA 3.0

Un dramatique accident s’est produit à Marseille dans la nuit de lundi à mardi.

Un jeune homme âgé d’une trentaine d’années, est décédé après avoir tenté de récupérer le téléphone de sa compagne alors qu’ils se trouvaient sur une corniche.

Au moment du drame, le couple se promenait avec un autre couple. L’une des jeunes femmes a fait tomber son téléphone portable. En tentant de le récupérer, le jeune homme a glissé puis chuté sur plusieurs mètres, dans le vide. La tête de la victime a heurté les rochers de la paroi situées en contrebas.

Les pompiers arrivés sur les lieux ont alors tenté de réanimé le jeune homme qui était inconscient. Gravement blessé à la tête, il n’a malheureusement pas pu être réanimé et a été déclaré décédé sur place.

Une enquête a été ouverte pour déterminer avec précisions les circonstances de ce dramatique accident.

