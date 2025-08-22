Drame dans l’Eure : Une mère effectue une marche arrière dans son garage et écrase sa fille de 2 ans

Une fillette âgée de 2 ans est décédée mercredi après avoir été écrasé par le véhicule conduit par sa mère.

C’est une drame épouvantable qui s’est produit ce mercredi dans un garage automobile situé dans la zone d’activité de Malouve à Bernay, dans l’Eure.

Une femme, propriétaire d’un garage automobile, conduisait son véhicule avec ses trois enfants à bord. L’enfant serait descendue du véhicule au moment au la mère effectuait une marche arrière dans son établissement avant de lui rouler dessus accidentellement.

Les pompiers arrivés rapidement sur les lieux, ont tenté de réanimer l’enfant, sans succès. Son décès a été déclaré sur place.

Une enquête est en cours pour déterminer avec précisions les circonstances exactes de ce dramatique accident. Les parents de la victime, en état de choc, ont quant à eux été pris en charge.