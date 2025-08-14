Quatre corps ont été découverts par la police dans la Seine à Choisy-le-Roi

Faits-Divers. Les corps ont été repéchés par la Brigade fluviale de Paris qui a été appelée en renfort.

Scène macabre à Choisy-le-Roi. Les corps de quatre hommes ont été découvert ce mercredi, peu avant 13 heures, dans la Seine, relate le site Actu17.

C’est un usager du RER C, qui a alerté la police après avoir remarqué la présence d’un corps flottant dans la Seine. Arrivés rapidement sur place, les fonctionnaires de police ont sollicité l’aide de leurs collègues de la Brigade fluviale de Paris qui a remonter le corps d’un homme avant de découvrir trois autres corps non loin de celui-ci.

Trois hommes de type africain et un quatrième de type nord-africain

« Il s’agit de trois hommes de type africain et d’un quatrième de type nord-africain. » a confié une source proche de l’enquête auprès de nos confrères. Selon Le Parisien, trois étaient entièrement vêtus, tandis que la quatrième victime était entièrement nue.

Quatre enquêtes ont été ouvertes pour faire toute la lumière sur cette affaire sordide. Une autopsie doit être prochainement pratiquée pour déterminer les circonstances exactes du décès de ces quatre hommes. Rien ne permet pour le moment d’affirmer si les quatre victimes sont décédées au même moment.

Les investigations se poursuivent.