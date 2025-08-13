L’attraction Cétautomatix du parc Astérix ouvrira officiellement ses portes le 18 août prochain !

On connait désormais la date officielle de lancement de la nouvelle attraction du parc Astérix, et c’est pour très bientôt !!

Après de longs mois d’attente et un report qui n’a pas spécialement fait plaisir aux fans, le parc Astérix a annoncé ce mercredi 13 août 2025, la date officielle de l’ouverture de son nouveau roller coaster, à savoir Cétautomatix.

Une montagne russe tournoyante, première en Europe

Dès le 18 août prochain, les fans de sensation pourront donc prendre place à bord de cette nouvelle montagne russe familiale tournoyante à propulsion. Une première en Europe que pourront donc venir tester très prochainement les premiers visiteurs.

En mai dernier, les équipes du parc Astérix nous ouvraient leurs portes pour découvrir le chantier de cette nouvelle attraction qui devait normalement ouvrir ses portes pour la mi-mai avant que son ouverture ne soit finalement reportée pour l’été 2025. Un report qui s’expliquait par un décalage significatif « des tests exigés par le parc ainsi que le fabricant » de cette attraction familiale qui a connu plusieurs retards sur la fabrication et la livraison de ses composants.

Caractéristiques techniques de l’attraction :

• Configuration des sièges : 2 fois 2 passagers en face à face

• Accessibilité : à partir de 1 mètre

• Parcours dynamique : changements de direction verticaux et horizontaux, tournoiement des véhicules

• Hauteur maximale : 14 mètres

• Longueur du circuit : 420 mètres de rail

• Vitesse maximale : 45 km/h

• Nombre de véhicules : 8

L’attraction accessible dès 1 mètres

Pensée pour toute la famille, l’attraction Cétautomatix est accessible dès 1 mètre, permettant ainsi aux plus jeunes de vivre leurs premières sensations fortes. Les visiteurs embarqueront à bord de chars conçus dans un garage en pleine effervescence, où tradition et ingéniosité se mêlent pour offrir une expérience à la fois visuelle et pleine d’adrénaline. Chaque tour est une nouvelle découverte, rendant chaque passage unique et imprévisible.

Avec Cétautomatix, le Parc Astérix confirme son engagement à proposer des attractions originales et immersives, adaptées à tous les âges. Cette nouveauté s’inscrit dans une dynamique d’innovation continue visant à renforcer l’offre familiale, tout en respectant l’univers et l’humour légendaire des célèbres aventures d’Astérix et Obélix.