Un adolescent de 16 ans décède après avoir été écrasé par son tracteur

mardi 12 Août 2025
Cher. Un enfant de trois ans décède après être tombé du tracteur familial
Illustration d'un tracteur agricole / Pixabay

Le drame s’est produit samedi en début d’après-midi à Steenvoorde, dans le Nord.

C’est un accident particulièrement dramatique qui s’est produit samedi dernier sur la commune de Steenvoorde, dans le Nord de la France. Selon La Voix du Nord qui révèle l’information, un adolescent âgé de 16 ans qui s’apprêtait à quitter une ferme voisine à bord de son tracteur pour se rendre dans un champ, a perdu le contrôle de son engin.

La victime a été éjectée de son véhicule toujours en marche qui l’a ensuite écrasé. Arrivés rapidement sur place, les secours ont tenté de réanimer le jeune homme. En vain, son décès a été constaté sur place.

Une enquête est en cours pour déterminer avec précision les circonstances exactes de ce dramatique accident.

