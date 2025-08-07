Contamination à la bactérie Escherichia coli dans l’Aisne : La parquet de Paris ouvre une information judiciaire

Une information judiciaire a été ouverte ce jeudi 7 août par le Pôle de santé publique du parquet de Paris suite à l’intoxication alimentaire de 32 personnes dans la région de Saint-Quentin (Aisne), en juin dernier.

Ce jeudi 7 août, le Pôle de santé publique du parquet de Paris a ouvert une information judiciaire des chefs d’homicide involontaire aggravé, blessures involontaires aggravées, mise en danger de la vie d’autrui et tromperie aggravée, dans le cadre de l’enquête relative à l’intoxication alimentaire de 32 personnes dans la région de Saint-Quentin (Aisne), en juin dernier, a-t-on appris via un communiqué.

Plusieurs enfants victimes de cette intoxication

Pour rappel, les faits remontent au 12 juin dernier quand plusieurs enfants, âgés de 11 mois à 12 ans, avaient été victimes d’une intoxication alimentaire, infectés par la bactérie Escherichia coli (E.Coli). Une fille âgée de 11 ans qui avait également été prise en charge au CHU d’Amiens, est quant à elle décédée le 16 juin. Suite aux faits, le parquet de Saint-Quentin avait ouvert une enquête préliminaire.

Le parquet de Paris avait quant à lui saisit l’association « Paris Aide aux Victimes » afin qu’il soit porté une aide aux victimes et à leurs familles. Les investigations se poursuivent pour cette affaire. Elle ont pour but d’identifier « la source de contaminations grâce à la poursuite des analyses de différents prélèvements et à établir d’éventuelles responsabilités sur le plan pénal. » fait savoir le tribunal judiciaire de Paris.