Be My Wife dévoile son nouveau single « Another Light »

Musique. Après Me Cuesta, Be My Wife nous dévoile le clip d’Another Light, nouvel extrait de son EP To Deliver a Feeling, attendu à la rentrée 2025.

Voilà sans nul doute le titre le plus pop jamais sorti par Be My Wife. La chanson Another Light explore les tensions universelles dans les relations et les perceptions changeantes des partenaires engagés à long terme. Dans la musique, on devine un hommage aux girls bands des années 60 comme the Shangri-Las ou the Ronettes.

Tout au long du morceau, un chœur résonne et accompagne la voix sombre de Federico Nessi aka Be My Wife. Ce choeur représente l’alter ego qui sommeille en chacun de nous et éclaire le signe Gémeaux de Federico Nessi. Le clip a été tourné dans une boîte de nuit luxembourgeoise déserte par le duo créatif parisien Écoute Chérie. Le clip envoûtant capture l’essence du morceau Another Light, un hymne gothique dédié aux pistes de danse dont Be My Wife a le secret.

Be My Wife est le pseudonyme (inspiré d’un des plus beaux titres de David Bowie) de Federico Nessi, artiste qui a vécu entre Paris, Miami et Buenos Aires.

Be My Wife fait de chaque titre une véritable performance, physique et visuelle, qui célèbre la nuit, ses mystères et ses fêtes, pour mieux en souligner la mélancolie et le spleen.

Deux EP de quatre titres chacun sont prévus pour 2025. The Restless Pursuit est déjà sorti sur toutes les plateformes digitales, et le second EP To Deliver a Feeling est prévu pour la fin de l’été.

En huit titres romantiques et sophistiqués, Be Me Wife nous offre des chansons pop à écouter en dansant (ou en se balançant) les yeux fermés.

On retrouve dans les différentes strates de la musique de Be My Wife, des influences gothiques, krautrock, postpunk, indus, et électro.

Après Me Cuesta sorti il y a quelques semaines, voici Another Light, second extrait du EP To Deliver A Feeling : bande-son parfaite pour accompagner les nuits débridées et les rêves climatiques.