Le retour d’une possible canicule en France dès cette fin de semaine

Après une période estivale parfois capricieuse, la chaleur fait son retour en force sur l’Hexagone. Une massive remontée d’air très chaud venue d’Espagne est prévue autour du jeudi 7 août 2025, portées par un puissant dôme anticyclonique sur la péninsule Ibérique, a fait savoir la Chaîne Météo.

La France se prépare à un épisode potentiellement caniculaire dès le jeudi 7 août 2025, avec des conditions particulièrement intenses dans le sud-ouest du pays, et une possible extension vers le centre et le nord. L’incertitude demeure sur l’intensité exacte de la chaleur, mais la vigilance est de mise. Les agences météorologiques, dont Météo‑France et La Chaîne Météo, resteront mobilisées toute la semaine.

Quatre indicateurs d’un épisode caniculaire imminent

Premières alertes dans le sud-ouest dès jeudi : les températures pourraient atteindre de 35 à 40 °C entre le bassin aquitain et le Midi toulousain, franchissant plus d’un seuil de canicule.

Extension progressive vers le nord : cet épisode, d’abord limité au sud, pourrait toucher progressivement le Centre‑Val de Loire, la région parisienne et les Hauts‑de‑France, avec des maximales entre 30 et 33 °C.

Durée prolongée : pour être qualifié de canicule, il faut que les seuils soient dépassés pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs. Le risque devient réel sur deux tiers du pays pour cette fin de semaine.

Incertitudes pour la suite : plusieurs modèles divergeant, l’intensité exacte et la localisation précise restent à confirmer ; la moitié nord pourrait bénéficier d’un rafraîchissement début de semaine prochaine.

Les prévisions météo à Paris et en Île‑de‑France

Selon les prévisions pour Paris (Île‑de‑France) :

Jusqu’au mercredi 6 août, le temps reste globalement modéré, avec des hauts de 24 à 26 °C en journée.

Dès jeudi 7 août, la chaleur s’impose : attendue autour de 31 °C, voire plus si l’air chaud s’accentue.

Vendredi et samedi, les températures culmineront à 33‑34 °C.

Le météorologiste, Guillaume Séchet, précise quant à lui que la chaleur devrait être particulièrement « en hausse dans le sud du pays, où elle s’annonce plus marquée et plus durable. »