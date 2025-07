Décès de l’humoriste Bun Hay Mean après une chute de huit étages à Paris

People. L’humoriste Bun Hay Mean qui était surnommé le « Chinois marrant » a été retrouvé mort ce jeudi matin dans le 17e arrondissement de Paris.

Le comédien et humoriste, Bun Hay Mean, est mort ce matin à Paris.

Celui que tout le monde surnommait le « Chinois marrant » aurait fait une chute mortelle de huit étages selon les premiers éléments rapportés par Le Parisien.

Les circonstances exactes de son décès restent toutefois à éclaircir.

Une notoriété débordante depuis 2023

Né en 1981 à Bordeaux, de parents d’origine cambodgienne ayant fui le régime des Khmers rouges, Bun Hay Mean grandit en France avec une identité tissée entre deux cultures. Ce métissage deviendra très vite le socle de son humour : un terrain fertile pour aborder les questions d’immigration, d’identité, de racisme et d’appartenance. Surnommé « Chinois marrant » — un surnom qu’il revendique et détourne avec habileté — il joue avec les stéréotypes pour mieux les déconstruire.

« Si je ne rigole pas de moi-même, quelqu’un d’autre le fera à ma place », plaisante-t-il souvent dans ses spectacles. Ce regard introspectif et satirique sur ses origines lui permet de parler à un large public, tout en interrogeant les non-dits de la société française.

Une ascension progressive mais marquée

C’est sur les scènes ouvertes parisiennes que Bun Hay Mean fait ses premières armes. À la fin des années 2000, il commence à se faire remarquer grâce à son sens du timing comique et son aisance à improviser. Il se distingue rapidement dans des festivals d’humour, notamment au Montreux Comedy Festival, où son sketch « Le Chinois marrant » fait le buzz sur YouTube.

Le succès de ses vidéos en ligne propulse sa notoriété. Son premier one-man-show, Chinois Marrant dans la légende de Bun Hay Mean, rencontre un succès critique et public. Il y aborde, entre autres, l’hypocrisie du politiquement correct, les tensions sociales et les absurdités du multiculturalisme mal assumé — le tout sans jamais tomber dans la facilité.

Un humoriste à l’international

Fort de son succès en France, Bun Hay Mean commence à se produire à l’étranger : en Suisse, au Canada, en Belgique, mais aussi dans des pays asiatiques francophones. Grâce à sa capacité à jongler entre les langues et les références culturelles, il séduit un public international, tout en restant fidèle à son identité artistique.

Il apparaît aussi dans plusieurs projets audiovisuels, dont des apparitions dans des séries, des courts-métrages, et des documentaires sur la diversité en France.

L’humour comme arme pacifique

Bun Hay Mean est aujourd’hui bien plus qu’un simple humoriste : il est devenu une figure de proue d’un humour de résistance, qui éclaire autant qu’il fait rire. S’il dérange parfois, c’est parce qu’il ose aborder des sujets que beaucoup préfèrent éviter. Mais toujours avec finesse, intelligence, et une générosité scénique indéniable.

À 44 ans, l’artiste continue de tracer sa route, entre humour grinçant, autodérision, et engagement social. Avec une seule mission : faire exploser les clichés… de rire.