Philippe Etchebest en concert avec son groupe Chef & The Gang à la Cigale en septembre

Musique. Chef & The Gang poursuit sa tournée et sa large reconnaissance auprès des fans de rock avec l’annonce d’une nouvelle date parisienne le 19 septembre 2025 à La Cigale.

Le groupe Chef & The Gang propose un répertoire de reprises des standards du Rock des années 70 à nos jours. 50 ans de rock en 2 heures de show par un groupe de passionnés où se retrouvent sur scène : Philippe Etchebest et ses amis rencontrés sur les tournages de Top Chef et de Cauchemar en cuisine, ou encore Alex Jaffray (Le Son d’Alex, Télématin) et Nicolas Sauvey de Dätcha Mandala.Chef & The Gang en concert offre une expérience musicale inoubliable où l’énergie débridée se mélange à des performances scéniques captivantes. Chaque spectacle est une célébration entraînante qui puise dans un répertoire éclectique, alliant des classiques intemporels à des morceaux contemporains revisités avec une touche unique.

Un groupe qui rend hommage aux classiques de rock !

Le groupe Chef & The Gang est né d’une idée simple : faire de la musique entre amis et rendre hommage aux grands classiques du rock. Tout commence en 2017 pour ce collectif de musiciens, avec un premier concert lors de la Fête de la Musique à Bordeaux.

Quand Philippe Etchebest, l’un des chefs étoilés les plus célèbres de France, troque ses couteaux pour des baguettes, le coup de feu n’est jamais très loin.

Chef & The Gang a déjà donné plus de vingt concerts à travers la France, notamment dans de prestigieux festivals comme le Hellfest en 2022 (sur la scène Metal Corner), ou encore le ODP Festival. Son premier concert parisien a eu lieu le 7 janvier 2023 à la Maroquinerie. Aujourd’hui, ils annoncent un concert à La Cigale, une date très attendue, à réserver dès à présent.

Avec une mise en scène innovante et des jeux de lumière spectaculaires, assister à un concert de Chef & The Gang est une immersion totale dans un univers sonore vibrant et festif. Adaptés à tous les âges, ces concerts sont parfaits pour passer une soirée inoubliable remplie de bonne musique et de convivialité.

Place au gros son, aux headbangs et aux cornes doigts levés ! Chef & The Gang commence tout juste à nous faire pogoter !