Guillaume Canet et Marion Cotillard annoncent leur séparation

Marion Cotillard et Guillaume Canet étaient en couple depuis 18 ans. Ils ont annoncé leur séparation ce vendredi 27 juin.

Après 18 ans se vie commune, l’actrice Marion Cotillard et le réalisateur Guillaume Canet, ont annoncé ce vendredi 27 juin, qu’ils se séparaient. C’est pas le biais d’un communiqué transmis à l’Agence France Presse que les deux artistes ont annoncé la triste nouvelle :

« Après 18 ans de vie commune, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont décidé de se séparer d’un commun accord (…) » peut-on ainsi lire. « Cette bienveillance a été prise dans une bienveillance mutuelle. »

Les deux artistes souhaitent ainsi par le biais de ce communiqué que « leur vie privée, et surtout celle de leurs deux enfants, soit respectée. »

Guillaume Canet et Marion Cotillard : Une rencontre de cinéma devenue une histoire d’amour

C’est en 2003 que Marion Cotillard et Guillaume Canet se croisent véritablement sur un plateau de tournage. Ils partagent alors l’affiche du film « Jeux d’enfants », réalisé par Yann Samuell. Le film, où ils incarnent deux amis d’enfance liés par un jeu dangereux, séduit le public… et révèle à l’écran une alchimie saisissante. Pourtant, à cette époque, leur relation est strictement amicale : Marion est en couple, et Guillaume est marié à l’actrice Diane Kruger.

C’est quelques années plus tard, en 2007, que leur relation prend un nouveau tournant. Guillaume Canet et Marion Cotillard, désormais tous deux célibataires, se rapprochent. Leur amitié de longue date se transforme doucement en une histoire d’amour, bâtie sur des années de complicité et de respect mutuel.

Très discrets sur leur vie privée, les deux artistes évitent les déclarations publiques et préfèrent laisser parler leur travail. Leur relation, loin des tumultes médiatiques, se construit dans la durée.

Leur amour s’entrelace régulièrement avec leurs projets professionnels. Guillaume Canet dirige Marion Cotillard dans plusieurs films, notamment « Les Petits Mouchoirs » (2010), « Blood Ties » (2013) et « Rock’n Roll » (2017), où ils jouent avec humour leur propre couple. Ces collaborations révèlent une dynamique artistique fertile, faite de confiance et de créativité commune.