Salah Khaïli : Son nouvel album Out of the Blues en feat avec Eric D Larsen

Musique. Salah Khaïli dévoile Avalanche, un des titres majeurs de son dernier album Out of The blues, porté au chant par l’incroyable Eric B. Larsen.

Auteur, compositeur, interprète et producteur, le batteur Salah Khaïli déploie avec ce second album son univers avec une liberté rare, entouré d’une équipe de haut vol avec Eric D Larsen au chant, à l’harmonica, et à la guitare, Emmanuel Sunee à la basse et Christophe « Tito » Taddei à la guitare.

Difficile de résister à la puissance de cet album de pur rock’n’roll. Enregistré au Jet Studio de Bruxelles sous la houlette de Rudy Coclet, Out of the Blues impose sa puissance de feu et son énergie. Le résultat est un album vraiment habité entièrement composé par ce batteur hors norme qui sait distiller son jeu sans nous imposer son évidente virtuosité.

Découvrez Avalanche et son clip en animation, un hymne psychédélique traversé par des valeurs positives de tolérance et de partage.

La sortie de l’album Out of the Blues sur le label Dixiefrog avec au chant l’incroyable Eric D Larsen met en lumière le talent de Salah Khaïli, musicien aux multiples facettes : batteur, auteur, compositeur, interprète et producteur.

Né à Saintes, il s’installe à Paris en 1990 pour matérialiser ses aspirations artistiques. Dans un premier temps, ce batteur à la technique impressionnante expérimente un vaste spectre de styles qui va du jazz au blues en passant par la soul ou la world music.

Depuis ses débuts, son appétit insatiable de rythmes et d’échanges l’amène à se produire en concert sans répit, autant dans de prestigieux festivals que dans des salles de spectacles ou dans les émissions de télé et de radio.

On a pu le découvrir aux côtés d’artistes comme Etienne Daho, Elli Medeiros, Tchéky Karyo, Axel Bauer, Sapho, Lucky Peterson, Richard Bona et bien d’autres.

Salah Khaïli éprouve un attachement particulier pour le rock anglais d’hier et d’aujourd’hui dont on retrouve de multiples influences dans son album Out of The Blues.

Son jeu de batterie unique et immédiatement reconnaissable, et sa personnalité créative brillent tout au long de ce disque.