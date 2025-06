Le trio Captain Parade en concert au Hellfest Kids

Captain Parade sort les griffes avec un set aussi félin que remuant à découvrir le 18 juin 2026 pour le 2ème édition du Hellfest Kids à Gétigné, et en tournée dans toute la France tout cet été dans le cadre de la tournée Punk à chats.

Pensé pour les enfants, mais taillé dans le rock pur jus, le trio Captain Parade balance des hymnes drôles et tendres à nos amis les matous… et bien plus encore. Riffs efficaces, double batterie, second degré assumé et énergie contagieuse : c’est le moment d’initier les plus jeunes aux pogos, sans risquer la gamelle.

Découvrir Captain Parade en concert, c’est l’occasion en or d’initier les plus jeunes aux pogos. Captain Parade est à ne pas rater le 18 juin en sélection du Hellfest Kids pour sa deuxième édition, et en tournée tout l’été pour présenter le show Punk à chats.

« Un spectacle qui devrait plaire aux amateurs de rock voulant « éduquer » leur progéniture. Tout y est, le son, les thématiques, l’énergie, mais avec une auto dérision constante et assumée. » Francofans

Mené par Laurent Paradot, Captain Parade est de retour avec un répertoire tout neuf pour la sortie de l’album Punk à chats.

Le trio a concocté une dizaine de titres, de la pure douceur au son bien rock’n’roll, pour les enfants et leurs parents. Une petite dynamite en trio guitare basse-batterie, qui parle de nos compagnons chouchou les chats, mais pas que. Un concert qui va faire bouger et danser en famille.

Captain Parade nous revient donc pour un concert rock’n’roll en trio guitare-basse-batterie. Il y aura évidemment les « tubes » du groupe mais surtout leurs nouvelles chansons, avec un thème des plus choupis : les chats ! Un concert créé pour faire chanter les enfants mais aussi leurs parents. Leur méthode imparable : des refrains repris tous en chœur, mais surtout une invitation à bouger et danser librement. Captain Parade sera à découvrir le 18 juin 2025 au Hellfest Kids à 14h15 à Gétigné et en tournée française tout l’été.

Dates de la tournée Punk à Chats :

6 mai 2025 – RUELLE SUR TOUVRE (16), Espace Carat

17 mai 2025 – VITRY SUR SEINE (94), Le Kilowatt

24 mai 2025 – ST JEAN DE LIVERSAY (17), Fête du jeu

13 juin 2025 – CHASSENEUIL SUR BONNIEURE (16), Festival Hep Hep Hep

15 juin 2025 – CHECY (45), Hey Gamins

18 juin – GETIGNE (44), Hellfest Kids

20 juin – CHATEAUNEUF SUR CHARENTE (16), Jardin public

27 juin – ANGOULEME (16), Plein air

28 juin – FLEAC (16), Festival Soirs Bleus

29 juin – SAINT AVERTIN (37), Festival Des Horizons

5 juillet – LA ROCHE SUR YON (85), R Pop Kids

9 juillet – BRIOUX SUR BOUTONNE (79), Scènes nomades

14 juillet – VOUZAN (16), Festival Soirs Bleus

22-23 juillet – AUXON (10), Festi’Coccinelle

22 octobre – LOUVIERS (27), Le Moulin

29 octobre – BRIEC (29), La Teuf des mômes – l’Arthemuse