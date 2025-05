Mort de l’emblématique acteur américain George Wendt, à l’âge de 76 ans

L’acteur américain George Wendt, célèbre pour son rôle principal dans la série américaine, « Cheers », est décédé à l’âge de 76 ans.

Connu pour son rôle principal dans la série sitcom à succès sur NBC, « Cheers », l’acteur emblématique américain, George Wendt est décédé à l’âge de 76 ans, relate le site TMZ.

Selon le site people américain, le causes officielle de son décès ne sont pas connues. Selon ses proches, l’acteur est décédé tôt ce mardi matin, à son domicile.

George Wendt : une carrière marquée par l’humour et la télévision

George Wendt, acteur américain né le 17 octobre 1948 à Chicago (Illinois), est surtout connu pour son rôle légendaire de Norm Peterson dans la série télévisée culte Cheers. Grâce à son talent comique, sa présence chaleureuse et sa capacité à incarner des personnages profondément humains, il a marqué durablement la culture populaire américaine.

Les débuts : des planches à l’écran

Avant de devenir une figure familière du petit écran, George Wendt a étudié l’économie à l’université de Notre Dame, mais il se détourne rapidement de cette voie pour suivre sa passion : le théâtre. Il rejoint la célèbre troupe d’improvisation The Second City à Chicago, un vivier de talents comiques dont sont également issus John Belushi, Bill Murray ou Tina Fey.

C’est grâce à cette formation qu’il affine ses compétences en improvisation et en comédie, qui deviendront plus tard sa marque de fabrique. Ses premiers rôles au cinéma et à la télévision dans les années 1970 et au début des années 1980 sont modestes, mais lui permettent de se faire remarquer pour son naturel et sa bonhomie.

L’explosion avec Cheers (1982–1993)

La consécration arrive en 1982 avec Cheers, série qui deviendra l’une des sitcoms les plus populaires de l’histoire de la télévision américaine. George Wendt y incarne Norm Peterson, un comptable au chômage éternel qui passe ses journées au bar Cheers, accueillant chaque entrée avec un chaleureux « Norm! » lancé par les habitués.

Ce rôle, à la fois comique et attendrissant, fait de lui une figure incontournable de la télévision américaine pendant plus d’une décennie. Il apparaît dans les 275 épisodes de la série, et son personnage devient si emblématique qu’il fait des apparitions dans d’autres séries, comme Frasier (spin-off de Cheers) ou The Simpsons.

Grâce à ce rôle, Wendt est nommé six fois consécutives aux Emmy Awards pour le meilleur second rôle masculin dans une série comique (de 1984 à 1989).

Après Cheers : diversification et théâtre

Après la fin de Cheers en 1993, George Wendt continue sa carrière, alternant entre télévision, cinéma et théâtre. Il apparaît dans des films tels que Forever Young (1992), Man of the House (1995), Space Truckers (1996), et plus tard Lakeboat (2000), écrit par David Mamet.

À la télévision, il fait de nombreuses apparitions en tant qu’invité dans des séries comme Sabrina, the Teenage Witch, The Larry Sanders Show, Modern Men, et Hot in Cleveland.

Il renoue également avec la scène. Grand amateur de théâtre, il interprète le rôle principal dans des productions de Hairspray, Art, et même Fiddler on the Roof (où il joue Tevye), confirmant sa polyvalence d’acteur.

Culture populaire et reconnaissance

George Wendt est aussi une figure récurrente de la culture populaire. Il est notamment célèbre pour ses nombreuses apparitions dans Saturday Night Live, où il joue un des « Chicago Superfans », fans obsessionnels des Bears de Chicago, dans un sketch culte aux côtés de Chris Farley.

Sa moustache reconnaissable entre mille, sa carrure rassurante et son timing comique impeccable en ont fait un personnage immédiatement sympathique aux yeux du public. Même des années après la fin de Cheers, son personnage de Norm reste un symbole du comique de situation américain des années 80 et 90.

Vie personnelle et héritage

George Wendt est marié à Bernadette Birkett, également actrice, qui a d’ailleurs prêté sa voix à Vera, la femme invisible de Norm dans Cheers. Ensemble, ils ont trois enfants.

Si George Wendt n’a jamais cherché la lumière des projecteurs à tout prix, son travail constant et de qualité a laissé une empreinte indélébile sur l’univers de la comédie. À travers Norm Peterson, il a donné vie à un personnage ordinaire rendu extraordinaire par sa constance, son humour et son humanité.

En résumé, George Wendt reste une figure respectée du monde du divertissement. Avec une carrière s’étendant sur plus de quatre décennies, il a su allier fidélité à ses racines théâtrales, présence télévisuelle marquante et ouverture à différents registres comiques. Son nom est à jamais lié à l’âge d’or de la sitcom américaine, et Norm restera pour beaucoup le symbole ultime du « client fidèle au bar », ami de tous et cœur tendre derrière l’humour.