La ministre Aurore Bergé parvient à faire fermer le compte Tiktok de l’influenceur AD Laurent

La ministre déléguée à l’égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, a fait fermer le compte Tiktok de l’influenceur AD Laurent, qui selon elle, véhiculait une mauvaise image des femmes à travers ses vidéos.

Il n’est désormais plus possible de visionner les contenus de l’influenceur AD Laurent sur la plateforme Tiktok. En effet, ce jeudi 15 mai, le compte du jeune homme qui cumulait plus de 1 millions d’abonnés, s’est fait bannir par la plateforme chinoise à la suite d’un signalement de la ministre Aurore Bergé.

Des contenus « extrêmement préoccupants » selon Aurore Bergé

La ministre déléguée à l’égalité entre les femmes et les hommes a envoyé une lettre au patron français de Tiktok. Dans ce courrier que le média Tech&Co a pu se procurer quelques extraits, la ministre explique que les publications de l’influenceur qui s’est depuis reconverti dans le porno, sont « extrêmement préoccupantes ». La ministre évoque notamment « des lives répétés avec des jeunes femmes dont il est difficile de déterminer l’âge » avec des « allusions sexuelles constantes. »

Aurore Bergé qui souligne des vidéos : « Loin de refléter une relation saine et équilibrée entre les femmes et les hommes, ces images contribuent à ancrer une culture de l’hypersexualisation et de la soumission des femmes. »

Aurore Bergé qui a donc souhaiter signaler le compte à la plateforme en demandant à Tiktok France de retirer les contenus choquants qui ont été mis en ligne par l’influenceur. Un signalement entendu par l’entreprise qui a immédiatement suspendu le compte d’AD Laurent.

AD Laurent réagit sur son compte Snapchat

L’influenceur Adrien Laurent n’a pas tardé à réagir sur son compte Snapchat. Si il n’a pas directement réagit suite à la suppression de son compte sur Tiktok, l’influenceur déclare une « bonne grosse brochette de diffamation et de mensonges » à son encontre.

Ce dernier qui ajoute : « Je prône l’égalité homme/femme en disant qu’une femme est autant libre qu’un homme sexuellement (…) Je n’attise aucune haine, n’humilie jamais personne et la discrimination n’est pas dans mon comportement. »

Adrien Laurent questionne : « On veut me censurer ? Dans un pays qui prône les droits de l’Homme ? »

Qui est Adrien Laurent ?

AD Laurent, de son vrai nom Adrien Laurent, est un influenceur et acteur pornographique français, né le 28 mai 1994 à Paris. Il s’est fait connaître en 2015 en participant à l’émission de téléréalité de M6, Garde à vous : retour au service militaire. Par la suite, il a enchaîné les apparitions dans des programmes tels que Les Princes de l’Amour, Friends Trip, Les Anges et La Villa des cœurs brisés.

Aujourd’hui âgé de 30 ans, AD Laurent cumule plus de 1,3 million d’abonnés sur TikTok, où il partage du contenu lié à son expérience dans l’industrie pornographique et ses relations avec les femmes . Il est également actif sur la plateforme MYM, dédiée aux créateurs de contenu pour adultes.

En mars 2024, une jeune femme a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre AD Laurent, l’accusant de viols aggravés commis en Australie en 2018. Selon son avocat, les faits sont corroborés par des témoignages et des éléments médicaux attestant d’un traumatisme physique et psychologique important. AD Laurent a réagi sur ses réseaux sociaux en qualifiant la plainte de « sketch » et en remettant en question la véracité des accusations.

En plus de ses activités d’influenceur et d’acteur, AD Laurent a lancé en 2024 sa propre marque de vêtements, Pupuce, et prévoit de sortir une marque de préservatifs.

Ces dernières années, il a également été impliqué dans une altercation dans une discothèque à Cannes en août 2023.