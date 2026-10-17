Les frères Lebrun à une victoire du titre européen

Alexis et Félix Lebrun poursuivent leur parcours aux Championnats d’Europe de tennis de table, à Ljubljana, en Slovénie. Après une demi-finale remportée face à Esteban Dorr et Florian Bourrassaud, les deux frères se préparent à disputer un match décisif pour décrocher le titre en double messieurs.

Face à leurs compatriotes, les frères Lebrun ont fait preuve de solidité pour s’imposer en trois manches (12-10, 11-9, 11-7). Malgré une opposition accrochée lors des deux premiers sets, ils ont su garder leur sang-froid dans les moments importants. Plus efficaces dans les échanges décisifs, ils ont ensuite conclu la rencontre avec autorité.

Cette performance souligne la complémentarité des deux joueurs, dont la coordination et le dynamisme constituent des atouts majeurs en double. Grâce à cette victoire, ils confirment leurs ambitions sur la scène européenne et se rapprochent d’un nouveau sacre continental.

Un dernier défi avant le sacre

En finale, Alexis et Félix Lebrun doivent affronter les Suédois Kristian Karlsson et Anton Källberg. Face à cette paire expérimentée, les Français devront maintenir leur niveau de jeu et faire preuve de précision pour espérer l’emporter.

L’enjeu est important pour les deux frères, qui souhaitent confirmer leur statut parmi les meilleures paires européennes. Une victoire leur permettrait d’ajouter un nouveau titre à leur palmarès et de poursuivre leur belle aventure internationale. Le rendez-vous s’annonce donc décisif pour les deux Français, déterminés à aller jusqu’au bout de la compétition.