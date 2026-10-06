Acte III de la crise lycéenne : les chiffres d’une journée de blocages massifs et de vives tensions

Ce mardi 6 octobre 2026, la troisième journée nationale de contestation lycéenne a mis l’exécutif à rude épreuve. Entre guerre des chiffres sur la participation, heurts ciblés et bilan humain dans les deux camps, retour sur les données et les événements marquants de la journée.

Dès les premières heures de la matinée, les actions de blocage ont touché des centaines d’établissements scolaires dans tout le pays. L’Union syndicale lycéenne revendique plus de 450 000 jeunes mobilisés sur le territoire et recense près de 300 lycées bloqués ou fermés. Le ministère de l’Intérieur livre une tout autre estimation en décomptant 256 000 manifestants et 180 établissements perturbés. Cette opposition sur les chiffres s’est également vérifiée dans les défilés régionaux, comme à Bordeaux où la manifestation s’est élancée depuis la porte de Bourgogne avec le soutien de la Confédération paysanne et de syndicats enseignants, sur fond de désaccord persistant entre préfecture et organisateurs sur l’affluence réelle.

Un bilan de près de 500 interpellations et des dizaines de blessés

En marge des cortèges et devant plusieurs établissements, des affrontements violents ont éclaté et ont conduit les forces de l’ordre à procéder à 488 interpellations sur l’ensemble du territoire national. Ces heurts ont fait 43 blessés parmi les policiers et les gendarmes, principalement ciblés par des jets de projectiles et des tirs de mortiers d’artifice lors des interventions de dégagement. Du côté des manifestants, les services de secours décomptent plusieurs dizaines de blessés et des faits d’une extrême gravité ont été signalés, notamment à Lens où un lycéen a eu la main arrachée. Plusieurs saisies de l’IGPN ont par ailleurs été confirmées après la diffusion d’images montrant des blessures subies par des mineurs lors des opérations policières.

L’annonce d’une suspension des cours pour désamorcer l’escalade

Face à ce bilan critique et au climat de tension croissante, le Premier ministre Sébastien Lecornu est intervenu à l’Assemblée nationale en fin d’après-midi. Le chef du gouvernement a annoncé la suspension temporaire des cours en fin de semaine afin d’ouvrir un temps de concertation et d’enrayer l’escalade des violences. Cette décision inédite vise à désamorcer la dynamique de blocus tout en tentant de répondre aux revendications des lycéens et des syndicats sur le manque de moyens dans l’éducation.