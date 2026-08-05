Attaque au couteau à Londres : quatre blessés près de Covent Garden, une femme interpellée

Quatre hommes ont été poignardés ce mercredi dans le quartier animé de Covent Garden à Londres. Une femme de 47 ans a été arrêtée sur place. Retrouvez les détails de l’intervention des secours.

Le quartier très fréquenté du West End à Londres a été le théâtre d’un grave incident ce mercredi après-midi. Quatre hommes ont été blessés lors d’une attaque survenue en plein centre de la capitale britannique, dans la rue Endell Street, située à proximité immédiate du célèbre secteur commerçant et touristique de Covent Garden.

Les forces de l’ordre ont été alertées aux alentours de 12h27 après plusieurs signalements d’agression. À leur arrivée sur les lieux, les officiers de la Metropolitan Police et les secouristes du London Ambulance Service, appuyés par un hélicoptère médicalisé, ont pris en charge quatre victimes de sexe masculin, âgées respectivement de 34, 39, 42 et 52 ans.

Présentant toutes des blessures par arme blanche, les quatre victimes ont été stabilisées sur place avant d’être évacuées en urgence par route vers un centre de traumatologie majeur. La gravité exacte de leurs blessures n’a pas encore été rendue publique par les autorités sanitaires.

Une suspecte interpellée et des ciseaux retrouvés sur place

Une femme de 47 ans a été interpellée sur les lieux du drame par les forces de l’ordre. Elle a été placée en garde à vue sous la suspicion de possession d’une arme offensive et d’agression. Comme le rapporte le MailOnline, les premiers éléments de l’enquête conduits par la police londonienne s’orientent vers un incident lié à un trouble de la santé mentale, et une paire de ciseaux a été saisie par les enquêteurs sur la scène de crime.

Un périmètre de sécurité étendu a été immédiatement mis en place autour d’Endell Street afin d’effectuer les relevés scientifiques et de sécuriser la zone. La police a lancé un appel à témoins pour recueillir toute information ou séquence vidéo susceptible d’éclairer le déroulement précis des faits