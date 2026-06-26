Précommande GTA 6 : comment réserver le jeu de l’année au meilleur prix ?

Le coup d’envoi est officiellement donné. Rockstar Games a ouvert les précommandes de Grand Theft Auto VI (GTA 6) ce jeudi 25 juin 2026 à minuit heure locale. Alors que le jeu phénomène est attendu sur PS5 et Xbox Series X/S pour le 19 novembre 2026, les revendeurs se livrent déjà une guerre des prix agressive. Découvrez toutes les dernières informations sur les éditions, les bonus exclusifs et les meilleures astuces pour acheter GTA 6 pas cher dès aujourd’hui.

L’ouverture des précommandes s’est accompagnée de révélations majeures de la part de Rockstar Games. Le studio a dévoilé la jaquette officielle ainsi que le contenu de la tant attendue Ultimate Edition. Cette version premium promet d’immerger pleinement les joueurs dans les aventures de Jason et Lucia grâce à une pluie de bonus : des véhicules inédits (comme la Grotti Cheetah de 1995 ou le Dominator Buggy), des revolvers Hawk & Little, ainsi que des accès exclusifs à des salons de tatouage et ateliers de tuning à Vice City.

Cependant, l’annonce qui fait couler le plus d’encre concerne la version physique du jeu. Rockstar a pris une décision radicale qui bouscule les habitudes : les versions boîtes achetées en magasin ne contiendront aucun disque, mais simplement un code de téléchargement numérique. Qu’importe l’édition choisie, tous les joueurs accéderont au titre le même jour, le 19 novembre 2026, sans avantage d’accès anticipé pour les versions plus onéreuses. Pour les plus impatients, le préchargement des données sera officiellement ouvert le 12 novembre 2026, soit une semaine avant le lancement, permettant d’installer le mastodonte sur sa console à l’avance.

Les meilleures offres pour acheter GTA 6 au prix le plus bas

Alors que le prix de vente conseillé de l’édition standard s’établit à 79,99 euros (marquant une augmentation globale des tarifs de l’industrie), les grandes enseignes françaises n’ont pas tardé à casser les prix pour attirer les joueurs. Pour l’ouverture des réservations, Amazon, E.Leclerc et Auchan ont immédiatement dégainé des offres agressives en affichant le jeu à seulement 60 euros, soit une économie immédiate de 20 euros sur le prix de base.

Cette réduction nationale s’applique également par ricochet sur l’édition Ultime : en passant par ces canaux de distribution physique (qui délivrent le fameux code en boîte), la version premium revient à 80 euros au lieu des 99,99 euros initialement prévus sur les boutiques numériques officielles de Sony et Microsoft. Pour obtenir votre exemplaire au meilleur prix, il est fortement conseillé de privilégier ces précommandes physiques chez les cybermarchands et les enseignes de grande distribution, les stocks de ces éditions à prix réduit risquant de s’épuiser rapidement face à l’engouement historique des joueurs.