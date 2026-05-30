Drôme : Un élève de 15 ans meurt dans un tragique accident de tronçonneuse lors d’un cours de sylviculture

Un terrible drame a secoué le département de la Drôme ce jeudi. Un adolescent de 15 ans, scolarisé dans un lycée professionnel, a perdu la vie à la suite d’un accident de tronçonneuse survenu pendant une séance de formation pratique en forêt. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.

Un exercice pédagogique a viré au cauchemar ce jeudi 28 mai dans la Drôme. Alors qu’il participait à un atelier pratique de coupe de bois sur la commune de Charols, un adolescent de 15 ans a été mortellement blessé par une tronçonneuse. Malgré l’intervention rapide des secours, le jeune homme n’a pas pu être réanimé.

Un accident mortel en pleine séance de formation pratique

Les faits se sont déroulés en milieu de matinée dans un bois de la commune de Charols, située près de Montélimar. La victime était un élève du lycée professionnel privé Sylva Campus de Montélimar, un établissement spécialisé dans les métiers de la forêt et de la gestion des espaces naturels.

Dans le cadre de son cursus d’enseignement agricole, le jeune homme participait à un exercice de bûcheronnage aux côtés de ses camarades. Selon les premiers éléments disponibles, l’appareil aurait rebondi lors de la manipulation, touchant gravement l’adolescent au niveau du cou, plus précisément à la carotide.

Les secours n’ont rien pu faire

Alertés immédiatement par les encadrants, les sapeurs-pompiers et les équipes médicales se sont rapidement projetés sur les lieux de l’accident. Malheureusement, la gravité de la blessure n’a laissé aucune chance à la victime, dont le décès a dû être constaté sur place.

Au moment du drame, le groupe était composé de 17 élèves et de 3 encadrants professionnels. Face au choc psychologique immense provoqué par la scène, la préfecture de la Drôme a immédiatement activé une cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP). Ce dispositif est destiné à accompagner les élèves témoins de l’accident, les enseignants ainsi que les familles qui le souhaitent.

Une enquête ouverte pour déterminer les responsabilités

Comme le rapporte le site d’actualités Ici, les autorités cherchent désormais à faire toute la lumière sur cet accident de formation. Une enquête judiciaire, confiée aux services de gendarmerie, a été ouverte afin de reconstituer précisément la chronologie des faits.

Les enquêteurs, épaulés par l’inspection du travail, devront examiner de près le respect des protocoles de sécurité, l’état du matériel utilisé ainsi que les conditions d’encadrement de cette sortie scolaire. Le monde de l’enseignement agricole et la filière forestière se trouvent aujourd’hui endeuillés par la perte tragique de ce jeune apprenti.