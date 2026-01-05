Incendie mortel à Crans-Montana : neuf Français parmi les victimes, 23 blessés

L’incendie d’une rare violence qui s’est déclaré dans la nuit du Nouvel An au bar Le Constellation à Crans-Montana, station de ski prisée du canton du Valais. L’accident, survenu vers 1 h 30 du matin lors d’une soirée très fréquentée, a fait 40 morts et 116 blessés, dont neuf ressortissants français décédés et 23 blessés, a indiqué le ministère français des Affaires étrangères dans un bilan actualisé. Une enquête pénale pour négligence a été ouverte contre les gérants de l’établissement.

L’incendie a ravagé l’établissement en quelques minutes, tuant des personnes âgées de 14 à 39 ans, dont de nombreux mineurs. Les autorités suisses ont annoncé que tous les corps des 40 victimes ont désormais été identifiés par la police cantonale du Valais, qui recense parmi eux des ressortissants suisses, français, italiens et d’autres nationalités. Parmi les blessés, la majorité a été prise en charge dans des hôpitaux suisses, certains étant transférés à l’étranger pour traitement.

Origine probable du sinistre et circonstances

Selon les derniers éléments de l’enquête, l’incendie pourrait avoir été déclenché par bougies étincelantes (sparklers) fixées à des bouteilles de champagne, qui auraient été tenues trop près du plafond du bar, enflammant des matériaux combustibles de la structure. Cette hypothèse, privilégiée par le ministère public, est au centre de l’investigation en cours sur la conformité des installations et des matériaux.

Les autorités suisses ont ouvert une enquête pénale pour homicide involontaire, blessures involontaires et incendie par négligence visant les deux gérants de Le Constellation, Jacques et Jessica Moretti, propriétaires de l’établissement. Les enquêteurs portent leur attention sur les conditions de sécurité du lieu, l’usage de matériaux inflammables et le respect des normes en vigueur.

Un choc international et hommage aux victimes

Le drame provoque une vive émotion en Suisse et à l’étranger. À Crans-Montana, des cérémonies d’hommage ont rassemblé des centaines de personnes, fleurs et bougies à la main, tandis que des messages de soutien affluent pour les familles des victimes. La station et les autorités ont annoncé une journée de deuil national prévue pour le 9 janvier, marquant la profonde tristesse suscitée par cette tragédie.