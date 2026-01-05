Île-de-France : la neige s’installe, vigilance orange et perturbations généralisées

Une vague de froid et de neige affecte l’Île-de-France depuis ce lundi, provoquant d’importantes perturbations dans la circulation, les transports et la vie quotidienne. Météo-France a placé la région sous alerte orange neige-verglas, avec des températures durablement négatives et une présence continue de flocons sur la capitale et sa couronne.

Dans l’après-midi de lundi, les premières neiges se sont généralisées sur l’ensemble de l’Île-de-France, atteignant Paris et les départements périphériques. La situation s’inscrit dans un épisode de froid marqué, avec des températures tournant autour de -2 °C à Paris et encore plus basses en banlieue, favorisant l’accumulation sur sol froid.

Selon les prévisions météorologiques de Météo-France, la neige devrait faiblement persister en soirée et durant la nuit, avant que les cieux ne se dégagent progressivement. Les températures resteront très basses toute la nuit, accentuant le risque de verglas sur les routes et trottoirs.

Prévisions chiffrées : flocons et accumulation

Les modèles météorologiques anticipent des accumulations modestes dans la capitale et sa région :

– 0 à 2 cm dans Paris intra-muros au cours des prochaines 24 heures,

– jusqu’à 4 à 7 cm dans certaines zones rurales ou suburbaines, notamment en Seine-et-Marne, où le manteau blanc pourrait être plus marqué.

Cette neige s’inscrit dans un contexte général de dépression polaire affectant une grande partie du nord-ouest de la France, avec des épisodes réguliers de précipitations mêlées à des températures bien en dessous des normales saisonnières.

La perturbation continue de progresser vers le sud, pilotée par une dépression longeant les côtes atlantiques.

La neige a désormais remplacé la pluie sur beaucoup de secteurs bretons.



⚠️ Prudence avec le regel généralisé attendu jusqu'en matinée de mardi.



🟠 #VigilanceOrange https://t.co/n5DlYLnbmG pic.twitter.com/P339qx2KkJ — Météo-France Ouest (@MeteoFrance_O) January 5, 2026

Conséquences : circulation et transports fortement touchés

La situation sur les routes est déjà difficile : des ralentissements massifs et des bouchons record ont été enregistrés ce lundi, notamment dans les axes autour de Paris. Des routes secondaires et des bretelles d’accès ont été temporairement fermées en raison du verglas ou des congères, comme sur certains tronçons du réseau routier des Yvelines.

Parallèlement, les transports publics n’échappent pas aux perturbations : Transilien SNCF a prévenu que des retards et suppressions de trains sont possibles, en particulier sur les lignes de banlieue desservant les zones les plus exposées à la neige et au froid.

La direction de l’aviation civile a demandé aux compagnies de réduire jusqu’à 15 % des vols programmés sur les principaux aéroports franciliens (Charles-de-Gaulle et Orly), afin de limiter les problèmes liés aux chutes de neige et aux conditions de piste délicates.

Sur les routes, les autorités ont limité la vitesse à 80 km/h sur l’ensemble du réseau francilien et renforcé les consignes de sécurité pour les véhicules lourds, dans la perspective d’une dégradation potentielle des conditions.

À quoi s’attendre dans les heures et jours à venir

Selon les bulletins météorologiques de Météo-France :



– Soirée et nuit à mardi : faibles chutes de neige encore possibles, suivies d’un ciel qui se dégagera progressivement, mais avec gel persistant toute la nuit, majorant les risques de verglas.

– Mardi : poursuite des conditions froides et possibilité d’une nouvelle perturbation neigeuse en milieu de journée. Les services de Météo-France maintiennent la vigilance orange neige-verglas jusqu’à mardi soir, avec un risque accru de glissades et de sols glissants.

– Mercredi et la suite de la semaine : les températures devraient rester basses, et certains bulletins évoquent une possibilité de nouvelles accumulations neigeuses plus marquées, notamment en cas de nouvelle advection d’air froid.

Face à la situation inédite, les autorités de limiter les déplacements non indispensables, de prévoir équipements spéciaux pour les véhicules, de faire preuve de prudence extrême sur les sols verglacés.