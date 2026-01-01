Suisse : une explosion suivie d’un violent incendie fait de nombreuses victimes à Crans-Montana

Une explosion survenue dans la nuit du Nouvel An a ravagé un bar de la station de ski de Crans-Montana, dans le canton du Valais. Le drame, qui s’est produit alors que l’établissement était bondé, a fait plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine exacte du sinistre.

La célébration du passage à l’année 2026 a tourné au cauchemar à Crans-Montana, station de ski réputée des Alpes suisses. Vers 1h30 du matin, une explosion suivie d’un incendie particulièrement violent s’est déclarée dans un bar très fréquenté de la station, alors que de nombreux clients célébraient le Nouvel An à l’intérieur, comme le précise Reuters.

Selon les premiers éléments communiqués par les autorités locales, le feu s’est propagé extrêmement rapidement, provoquant des scènes de panique. Plusieurs témoins évoquent une épaisse fumée, une visibilité quasi nulle et des difficultés majeures pour évacuer les lieux.

🚨🇨🇭🔥 Le feu se propageant à grande vitesse dans le bar de Crans-Montana (VS) filmé par de nombreuses personnes, qui tentent ensuite de s’échapper. (témoins) pic.twitter.com/MrXD537KVh — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Un lourd bilan humain

Le bilan humain est particulièrement lourd. D’après les autorités suisses, plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie, tandis que plus d’une centaine ont été blessées, certaines grièvement, notamment en raison de brûlures sévères et d’intoxications par inhalation de fumées.

Les secours ont rapidement déployé un dispositif d’urgence exceptionnel, mobilisant ambulances, pompiers, hélicoptères de sauvetage et équipes médicales. Plusieurs victimes ont été transférées vers des hôpitaux spécialisés, parfois en dehors du canton du Valais, afin de faire face à l’afflux massif de blessés.

Une origine encore incertaine

À ce stade, les autorités indiquent que la piste criminelle ou terroriste est écartée. L’hypothèse privilégiée reste celle d’un accident, possiblement lié à un départ de feu à l’intérieur de l’établissement, suivi d’une explosion.

Des investigations sont en cours pour déterminer si des éléments inflammables, des installations techniques ou des dispositifs festifs utilisés lors des célébrations ont pu jouer un rôle dans le déclenchement et la propagation du sinistre. Le ministère public valaisan a ouvert une enquête et des experts sont mobilisés sur place.

❗️🇨🇭 ALERTE INFO • Plusieurs morts après une explosion dans un bar à Crans-Montana, en Suisse. Des personnes ont également été gravement blessées. (médias locaux) pic.twitter.com/PbUtjXZ77e — FOCUS (@FocusFR_) January 1, 2026

Émotion et réactions officielles

La tragédie a suscité une vive émotion en Suisse et à l’étranger, Crans-Montana accueillant de nombreux touristes internationaux en cette période de vacances. Les autorités fédérales ont exprimé leurs condoléances aux familles des victimes, tandis que des cellules de soutien psychologique ont été mises en place pour les rescapés et les proches.

En signe de recueillement, plusieurs événements officiels ont été annulés ou reportés. La station, habituellement animée en ce début d’année, est aujourd’hui plongée dans le silence et le deuil.